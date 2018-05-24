Галерея: смотрите, как проходит визит Керсти Кальюлайд на Украину

Керсти Кальюлайд уже провела встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Также Кальюлайд открыла бизнес-семинар в Киеве, где встретилась с местными предпринимателями и представителями третьего сектора Украины.

В зоне конфликта на востоке Украины, которую президент Керсти Кальюлайд планирует посетить в ходе визита на Украину, в последнее время обострились враждебные действия.

За последние сутки в военных действиях на Донбассе вблизи населенного пункта Пивденное (Чигири) погибли двое и были ранены четверо служащих правительственных войск, сообщил Киев в понедельник. За последние пять дней на Донбассе погибли девять человек — это один из самых серьезных всплесков конфликта на разделяющей украинские войска и сепаратистов линии.

Кальюлайд также станет первым иностранным лидером, посетившим зону конфликта на востоке Украины, где она встретится с руководством Харьковской области и командованием вооруженных сил Украины.

По словам пресс-секретаря президента, из соображений безопасности не раскрывается, какие именно места на востоке Украины планирует посетить Кальюлайд.