Галерея: смотрите, как проходит визит Керсти Кальюлайд на Украину

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится с официальным визитом на Украине с 22 по 24 мая.
Керсти Кальюлайд уже провела встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, председателем Верховной Рады Андреем Парубием.
Также Кальюлайд открыла бизнес-семинар в Киеве, где встретилась с местными предпринимателями и представителями третьего сектора Украины.
В зоне конфликта на востоке Украины, которую президент Керсти Кальюлайд планирует посетить в ходе визита на Украину, в последнее время обострились враждебные действия.
За последние сутки в военных действиях на Донбассе вблизи населенного пункта Пивденное (Чигири) погибли двое и были ранены четверо служащих правительственных войск, сообщил Киев в понедельник. За последние пять дней на Донбассе погибли девять человек — это один из самых серьезных всплесков конфликта на разделяющей украинские войска и сепаратистов линии.
Кальюлайд также станет первым иностранным лидером, посетившим зону конфликта на востоке Украины, где она встретится с руководством Харьковской области и командованием вооруженных сил Украины.
По словам пресс-секретаря президента, из соображений безопасности не раскрывается, какие именно места на востоке Украины планирует посетить Кальюлайд.
По окончанию официальной части визита Кальюлайд побывает на финальном матче Лиги чемпионов УЕФА 26 мая в Киеве по приглашению своего украинского коллеги.