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  • Мировая звезда футбола получила 16 месяцев тюрьмы и астрономический штраф

Мировая звезда футбола получила 16 месяцев тюрьмы и астрономический штраф

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ФОТО: NICOLAS TUCAT/AFP

Испанский суд признал экс-форварда «Атлетико», а ныне игрока «Монако» Радамеля Фалькао виновным в уклонении от уплаты налогов, сообщает  sports.ru

Колумбийского нападающего приговорили к 16 месяцам тюрмы и оштрафовали на 9 млн евро.

Согласно испанскому законодательству, при отсутствии судимости ранее такое наказание не влечет за собой тюремного заключения,передает Marca.

Фалькао обвиняют в махинациях на сумму 822609 евро в 2012 году и 4839253 евро в 2013 году.

32-летний форвард выступал за мадридский «Атлетико» с 2011 по 2013 год.

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