Мировая звезда футбола получила 16 месяцев тюрьмы и астрономический штраф
24 мая 2018 г., 9:38
Испанский суд признал экс-форварда «Атлетико», а ныне игрока «Монако» Радамеля Фалькао виновным в уклонении от уплаты налогов, сообщает sports.ru
Колумбийского нападающего приговорили к 16 месяцам тюрмы и оштрафовали на 9 млн евро.
Согласно испанскому законодательству, при отсутствии судимости ранее такое наказание не влечет за собой тюремного заключения,передает Marca.
Фалькао обвиняют в махинациях на сумму 822609 евро в 2012 году и 4839253 евро в 2013 году.
32-летний форвард выступал за мадридский «Атлетико» с 2011 по 2013 год.