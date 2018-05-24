Абрамович после проблем с британской визой, возможно, совершит репатриацию в Израиль

По сведениям сайта Israel Hayom , Абрамович уже сегодня может прибыть в Израиль для "завершения процесса иммиграции". Автор данной публикации также выдвигает предположение, что миллиардер намерен поселиться в тель-авивском районе Неве-Цедек, где для него строится "огромный дом".

Однако, как отмечает NEWSru Israel , в указанной статье не приводится комментарий представителей Абрамовича, поэтому насколько обоснованы опубликованные сведения, неясно.

Издания напоминают, что Роман Абрамович многократно бывал в Израиле и инвестировал значительные средства в израильские стартапы. В 2015 могу местная пресса сообщала, что миллиардер купил в Тель-Авиве отель. А в начале марта этого года СМИ сообщили, что Абрамович пожертвовал 20 млн долларов на новый центр ядерной медицины в крупнейшей больнице Израиля - "Шиба Тель а-Шомер".

Ранее в мае британские газеты написали, что власти Соединенного королевства потребовали от Абрамовича объяснить источники происхождения его финансового благосостояния для выдачи ему новой визы в эту страну. При этом журналисты подчеркивали, что подобная ситуация не подразумевает, что в отношении Абрамовича в Британии ведется расследование. Речь идет о новом стандарте проверок для получения визы. По данным СМИ, срок прежней инвесторской визы у Абрамовича истек в начале апреля.

Получение Абрамовичем новой британской визы происходит на фоне ужесточения Лондоном антикоррупционного законодательства. 1 мая парламент принял поправку, предложенную МИД королевства, которая обязывает британские заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов, в частности и граждан РФ.