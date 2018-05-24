Украинские компании создадут бизнес-ассоциацию в Эстонии

Об этом сообщил управляющий партнер известной юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Михаил Ильяшев на официальном приеме украинских инвесторов и партнеров по случаю официального визита Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в Украину 23 мая 2018 г.

По его словам, ассоциация объединит компании, основатели которых – украинские инвесторы, ведущие хозяйственную деятельность в Эстонии.

«Ассоциация будет предоставлять помощь украинскому бизнесу при вхождении на эстонский рынок, - сказал Михаил Ильяшев. – Компании-учредители планируют провести учредительное собрание ассоциации перед началом осеннего бизнес-сезона».

Напомним, что граждане Украины зарегистрировали в Эстонии наибольшее число компаний в рамках «Электронного гражданства» (e-Residency). С помощью ID-карты украинские бизнесмены основали уже более 450 компаний, опередив предпринимателей из Германии и Финляндии. Карточки электронного резидента в Эстонии получили более 4200 украинцев.