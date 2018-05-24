Сборной Англии понадобилась психологическая помощь на время ЧМ в России

По информации издания The Guardian, Футбольная ассоциация Англии (FA) проводит специальную программу подготовки игроков к возможным проблемам в России. Отмечается, что футболистов будут консультировать по вопросу возможных проявлений расовой дискриминации.

Также сообщается, что если футболисты будут подвергнуты расизму, то нанятый специалист окажет им психологическую помощь. Психолог английской национальной команды Пиппа Гранж будет проводить консультации на тему, как справиться с таким явлением и преодолеть последствия оскорблений на расовой почве.