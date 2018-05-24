чт, 24.05.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
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Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы

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Тренировка во время отпуска.

ФОТО: Leung Cho Pan / PantherMedia / Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна на Мадейру начиная с 248 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Закинф начиная с 75 евро

Туда-обратно из Риги в Тель-Авив начиная со 154 евро

Туда-обратно из Риги на Корфу начиная со 152 евро

Туда-обратно из Таллинна вокруг света начиная с 946 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Калифорнию начиная с 295 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 469 евро

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