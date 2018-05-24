Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы
24 мая 2018 г., 10:07
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна на Мадейру начиная с 248 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Закинф начиная с 75 евро
Туда-обратно из Риги в Тель-Авив начиная со 154 евро
Туда-обратно из Риги на Корфу начиная со 152 евро
Туда-обратно из Таллинна вокруг света начиная с 946 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Калифорнию начиная с 295 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 469 евро