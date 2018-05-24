Как себя защитить, когда у вашего обидчика связи в полиции?

В маленькой Эстонии, которую принято при случае называть страной одноклассников, разыскать нужные знакомства в каком-либо учреждении - дело вполне осуществимое. Случись что, и в полиции можно найти знакомого. Редакция Rus.Postimees ознакомилась с ситуацией в одном нарвском многоквартирном доме, жильцы которого не один год страдают от семьи дебошира, имеющего родителя в полицейской форме.
Имена всех участников этой истории известны, но не называются, поскольку до официального признания чьей-либо вины дело так и не дошло.
В веселый Иванов день 2017 года во дворе того дома на нарвской улице Даумана случился инцидент на автопарковке: один мужчина выезжал на своем Land Cruiser, и когда проезжал близко от соседа, последний ударил по машине, чуть повредив ее. Вспыхнула словесная перепалка, переросшая в драку с участием некоторого числа местного народа, и даже пожилые родители первого мужчины пострадали от кулаков.
На место происшествия приехала полиция, участников драки отвезли в отделение, началось расследование, однако в самом начале 2018 года дело в отношении двоих драчунов официально закрыли, объяснив это отсутствием оснований.
С рассказом об этой, казалось бы, тривиальной истории обратился в редакцию Rus.Postimees читатель Дмитрий - водитель машины, являвшийся в том инциденте пострадавшим наряду со своей тоже побитой мамой. "Как такое может быть?! - удивляется он закрытию дела. - Есть же свидетельские показания".
Затем сам же Дмитрий и объясняет: "Там, в принципе, весь дом страдает от одной семьи, а полиция опускает руки. У одного (нападавшего) мама в полиции работает, и максимум что сделали - пару раз выписали штрафы. А уголовные дела если и заводятся, то быстро закрываются".
"В ходе расследования я приезжал из Таллинна в Нарву, чтобы узнать, как идет следствие, - рассказывает Дмитрий. - Мне говорили, что все свидетели опрошены, что ничего не понятно. Хотя следователь не вызывал председателя квартирного товарищества, а именно перед ее окнами это все произошло, так как она проживает на первом этаже. Об этом я сказал следователю. Только после моего разговора с ним вызвали председателя дома. Также не была допрошена соседка, хотя она все видела в окно. Как я понял, просто это дело начали рушить. Значит, если у кого то есть знакомые или родственники в полиции, значит тем закон не писан и они могут делать что хотят".
Сказанное потерпевшим подтверждает корреспонденту Rus.Postimees с недавних пор бывшая председатель квартирного товарищества в том доме - Елена. Она знает, что больше дебоширит не сам мужчина, у которого мама в полиции и ныне покойный отец тоже там служил, а его жена: "У нас на нее несколько квартир писали заявления - и десятая квартира, и двадцатая. Писала также наша уборщица, которую она ударила, и уборщица именно по этой причине уволилась, не смогла так работать; это было то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году. Еще писали заявление из сорок третьей квартиры, когда она (дебоширка) прыснула мужчине из газового баллончика в лицо. И это я перечисляю только те случаи, когда писали заявления, а были и другие инциденты", - рассказала бывшая председатель, сама тоже много натерпевшаяся от неадекватной, как она выразилась, соседки.
По словам Елены, все в доме знают, что в той шумной семье мать работает в полиции, где работал и отец семейства. "Я слышала от других, что эти люди им угрожают (связями в полиции), но мне лично - нет", - добавила экс-председатель товарищества.
"Дружеские или родственные связи не спасут от ответственности, и полицейский не может воспользоваться своим должностным положением, чтобы влиять на ход делопроизводства или его вовсе завершать, - прокомментировал вышеописанную ситуацию руководитель Нарвского полицейского отделения Сергей Андреев. - Уголовное делопроизводство ведет Департамент полиции и погранохраны, ходом дела руководит прокуратура, решения в рамках дела принимаются в сотрудничестве прокурора и следователя".
"Если у кого-либо возникает малейшее подозрение, что у проходящего по делу лица может быть возникающее из личных отношений преимущество, об этом следует сообщить. Информацию проверяет бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны, и если выясняется, что полицейский чиновник использовал свои служебное положение и влияние в личных целях, он привлекается к ответственности. Торговля влиянием, то есть запрашивание, разрешение или предоставление льгот самому себе или третьим лицам, наказуемо в криминальном порядке соответственно Пенитенциарному кодексу (ст. 298 прим.1)", - напомнил он.
В течение последних пяти лет среди сотрудников полиции, по его словам, не было выявлено случаев торговли влиянием.
По данному конкретному случаю в полицию поступили два заявления и возбуждались два уголовных дела. В рамках делопроизводства не установили ни одного беспристрастного свидетеля, и возникла ситуация "слово против слова", когда не было возможности удостовериться в чьей-либо вине, в связи с чем дела закрыли. Один из заявителей обжаловал решение, но прокуратура это не удовлетворила. Постановления о прекращении обоих уголовных дел к настоящему времени вступили в силу.
"Если человек сомневается в объективности проводимого полицией разбирательства, тогда у него есть право обратиться непосредственно в прокуратуру, являющуюся учреждением, руководящим расследованием", - напомнил Андреев.
Как быть гражданину, подозревающему, что его обидчик пользуется связями в полиции, и полиция не проводит расследование?
Разъяснения дает адвокат Андрей Матвеев из нарвского отделения адвокатского бюро Свена Силлара (Матвеев не занимался описанным выше делом, а только ознакомился с постановлением о его прекращении):
"Исходя из практики можно сказать, что представления участника процесса о событии и объективные показания зачастую могут значительным образом отличаться. Поэтому при получении решения, не устраивающего сторону, надо крайне аккуратно оценивать подозрения и факты.
Такого основания прекращения дела как "недостаточность улик и свидетельских показаний" нет. Упомянутое в статье дело было прекращено за отсутствием оснований для уголовного дела (ст. 199 часть 1 п. 1 УПК). Как видно из описания дела в постановлении о его прекращении, следствие все-таки изучило те доказательства, которые заявили пострадавшие. Таким образом, все-таки сложно утверждать, что следствие не собрало нужных доказательств.
В случае, если постановление о прекращении уголовного дела вынес следователь и вы не согласны с ним, то жалоба подается в окружную прокуратуру по месту, в котором велось следствие. Если постановление о прекращении уголовного дела вынесла окружная прокуратура или если окружная прокуратура уже оставила без удовлетворения жалобу на постановление следователя, тогда жалоба подается в государственную прокуратуру. Решение государственной прокуратуры оспаривается в Таллиннском окружном суде (суд второй инстанции). Все жалобы, за исключением жалобы в суд, пострадавший может подавать сам. Жалоба же в суд подается только через адвоката.
Необходимо учитывать, что даже если дело прекращается постановлением следователя, то следователь получает на это соответствующее разрешение прокуратуры. То есть невозможна ситуация, когда следователь прекращает дело одним своим решением, без контроля со стороны, как минимум, из прокуратуры.
Следователь должен отстранить себя от производства, если имеются основания, указанные в ч. 1 и 6 ст. 49 УПК, в том числе и в случае, если у следователя имеются данные о том, что он не является независимой стороной в данном расследовании. Если такого рода подозрения есть у пострадавших, то они могут обратиться с соответствующим сообщением либо к руководству префектуры, либо в службу внутреннего контроля.
Сам по себе факт того, что родственник подозреваемого работает в полиции, не является основанием для отвода следователя. Полиция включает в себя множество подразделений, и то обстоятельство, что кто-то кого-то знает или ссылается на это, не является самостоятельным основанием для отвода работника полиции от процессуальных действий.
Если пострадавшие все же уверены, что в их случае при прекращении дела нарушен закон, то они вправе обратиться либо в прокуратуру, либо в полицию с требованием проверки факта совершения уголовного преступления, предусмотренного статьей 311 прим. 3 Пенитенциарного кодекса (Заведомо незаконное прекращение производства по виновному деянию и отказ от обвинения).
Еще можно дать совет, что если у лица возникает подозрение в том, что в отношении него неправильным образом ведется или не ведется производство, то все действия надо предпринимать своевременно и самое лучшее, проконсультировавшись с адвокатом".