Как себя защитить, когда у вашего обидчика связи в полиции?

Имена всех участников этой истории известны, но не называются, поскольку до официального признания чьей-либо вины дело так и не дошло.

В веселый Иванов день 2017 года во дворе того дома на нарвской улице Даумана случился инцидент на автопарковке: один мужчина выезжал на своем Land Cruiser, и когда проезжал близко от соседа, последний ударил по машине, чуть повредив ее. Вспыхнула словесная перепалка, переросшая в драку с участием некоторого числа местного народа, и даже пожилые родители первого мужчины пострадали от кулаков.

На место происшествия приехала полиция, участников драки отвезли в отделение, началось расследование, однако в самом начале 2018 года дело в отношении двоих драчунов официально закрыли, объяснив это отсутствием оснований.

С рассказом об этой, казалось бы, тривиальной истории обратился в редакцию Rus.Postimees читатель Дмитрий - водитель машины, являвшийся в том инциденте пострадавшим наряду со своей тоже побитой мамой. "Как такое может быть?! - удивляется он закрытию дела. - Есть же свидетельские показания".

Затем сам же Дмитрий и объясняет: "Там, в принципе, весь дом страдает от одной семьи, а полиция опускает руки. У одного (нападавшего) мама в полиции работает, и максимум что сделали - пару раз выписали штрафы. А уголовные дела если и заводятся, то быстро закрываются".

"В ходе расследования я приезжал из Таллинна в Нарву, чтобы узнать, как идет следствие, - рассказывает Дмитрий. - Мне говорили, что все свидетели опрошены, что ничего не понятно. Хотя следователь не вызывал председателя квартирного товарищества, а именно перед ее окнами это все произошло, так как она проживает на первом этаже. Об этом я сказал следователю. Только после моего разговора с ним вызвали председателя дома. Также не была допрошена соседка, хотя она все видела в окно. Как я понял, просто это дело начали рушить. Значит, если у кого то есть знакомые или родственники в полиции, значит тем закон не писан и они могут делать что хотят".