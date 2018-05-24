Сергей Уткин: атака на жизнеспособные страны Балтии привела бы к катастрофе

О жизнеспособности Балтийских стран говорит их способность войти в ядро ЕС — еврозону и НАТО, они тем самым влияют на решения, которые принимают эти мощные блоки, сказал Уткин, который примет участие в открывающейся 31 мая конференции имени Леннарта Мери в Эстонии.

«От этого диалог с этими странами важнее, чем если бы мы говорили только о двустороннем измерении, - сказал сотрудник ИМЭМО. - Любое нападение на них запустило бы отчетливо катастрофические сценарии».

Россия продолжает беспокоиться о русскоязычном населении Эстонии и Латвии, а также из-за позиций Балтийских стран в отношении Москвы, но это не новые темы, их обсуждают уже более четверти века, сказал Уткин BNS.

«В течение этого периода эти продолжающиеся тревоги не мешали Балтийским странам торговать с Россией и принимать множество российских туристов», - сказал действующий в Москве политический аналитик.

По его словам, взаимные санкции повлияли в последнее время на торговлю между сторонами, но она продолжается, потому что бизнес всегда стремится избежать потери существующих возможностей заработать.

«Народы искренне заинтересованы в приостановке продолжающегося укрепления безопасности в отношениях между Россией и Балтийскими странами, увидим, готовы ли к этой работе политики», - сказал Уткин BNS.

Предстоящая в конце мая — начале июня этого года конференция Леннарта Мери «Järgmised sada aastat / The Next Hundred Years» (Следующие сто лет) будет посвящена столетию Эстонии и рассмотрит будущее сквозь призму вернувшего Эстонию в Европу прошлого, в работе конференции примут участие ведущие политики и политические мыслители мира.

В числе тех, кто выступит на конференции, имеющий эстонские корни президент Австрии Александер ван дер Беллен и министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Конференция начнется с публичной дискуссионной панели в актовом зале Тартуского университета 31 мая.

«Чтобы лучше усвоить перемены и сформировать лучше будущее технологически развитого человечества, мы должны изучать прошлое и правильно распорядиться этими уроками. Сотый юбилей Эстонии — отличное время заново осмыслить уроки прошлого как в региональном, так и в глобальном контексте»,- сказала организатор конференции Рийна Кальюранд.

В числе участников нынешней конференции Леннарта Мери будут европейский главнокомандующий армии США генерал Кристофер Каволи, министр обороны Португалии Жозе Альберто Азередо Лопес, заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчел, директор Института Маккейна и специальный представитель США на переговорах с Украиной Курт Волкер и генерал США в отставке Дэвид Петреус.

Стабильность ЕС и НАТО все больше зависят от единства союзных государств, которую третьи страны стремятся подорвать как дигитальными, так и военными средствами. В Европе усилились правый и левый радикализм, популизм, сепаратизм, злость и политическое отчуждение. Политическая идентичность формируется на основе как конспирологических теорий, так и на базе общих ценностей и идеологий. Для достижения быстрого политического успеха используется как переписывание истории, так и фейковые новости и фальшивая история. Все меньше возможности полагаться на внутреннюю логику демократии и способность граждан требовать ответственности от лидеров.

Посвященная столетию Эстонии конференция Леннарта Мери на этот раз начнется с выездного заседания в Тарту, где 31 мая состоится публичная дискуссия под наименованием “The World in Turmoil: Where’s the Next Front?”

Быть в точной курсе повестки дня конференции можно на сайте конференции Леннарта Мери. Место проведения конференции — отель Radisson Blu Sky в центре Таллинна, где основная работа будет проходить с 17 часов 1 июня до полудня 3 июня. Рабочий язык конференции английский, участие на основании приглашения. За ходом конференции можно будет следить посредством веб-трансляции на домашней странице конференции в интернете.

Аккредитация СМИ дает право следить за всеми панельными сессиями. Утренние и вечерние сессии будут проходить по регламенту Chatham House, вход на сессии по специальным приглашениям. Для регистрации необходимо заполнить online-форму не позднее 20 мая 2018.