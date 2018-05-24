Фото: пассажир забыл в такси удава

Вчера, 23 мая, в первой половине дня Эстонский союз защиты животных получил поистине неожиданный звонок. К ним обратился водитель такси из Пярну, чей клиент забыл в машине удава, пишет портал Lemmik.
Вызвавший такси клиент направлялся из Тарту в Пярну, а, добравший до пункта назначения, оставил в машине змею и больше за ней не возвращался. Обеспокоенный таксист связался с Союзом защиты животных, который в свою очередь порекомендовал ему обратиться в Пярнуский мини-зоопарк. Руководитель мини-зоопарка Пеэтер Пылдсам был согласен приютить змею до разрешения ситуации.
По словам Пылдсама, владелец всю дорогу держал животное в руках, поэтому остается загадкой, почему удав в итоге остался в такси. «Надеемся, что завтра владелец вспомнит, что вместе с ним был и его питомец», - сказано в опубликованном в Facebook сообщении Эстонского союза защиты животных.