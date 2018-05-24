Фото: пассажир забыл в такси удава

Вызвавший такси клиент направлялся из Тарту в Пярну, а, добравший до пункта назначения, оставил в машине змею и больше за ней не возвращался. Обеспокоенный таксист связался с Союзом защиты животных, который в свою очередь порекомендовал ему обратиться в Пярнуский мини-зоопарк. Руководитель мини-зоопарка Пеэтер Пылдсам был согласен приютить змею до разрешения ситуации.