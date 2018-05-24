Топ-менеджеры "Русала" уходят в отставку из-за санкций США

Руководство алюминиевой компании "Русал" уходит в отставку в связи с санкциями США, наложенными на нее и ее крупнейшего акционера Олега Дерипаску. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг, 24 мая, на сайте компании. Александра Бурико ушла с поста генерального директора "Русала" 23 мая. Исполняющим обязанности гендиректора назначен Евгений Никитин, пишет DW.com.
Совет директоров 28 июня покинут Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молджанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Они не будут баллотироваться на новый срок на собрании акционеров "Русала", намеченном на 28 июня.
Как отмечается в заявлении, с апреля текущего года "Русал", действуя в интересах акционеров, ведет диалог с американскими властями, чтобы добиться снятия санкций, введенных 6 апреля управлением министерства финансов США, контролирующим иностранные активы. Отставка топ-менеджеров компании стала одним из шагов для вывода "Русала" из-под санкций.
18 мая Олег Дерипаска решил выйти из состава совета директоров группы компаний En+, которая является крупнейшим акционером "Русала". В тот же день совет директоров En+ во главе с Грегори Баркером единогласно принял предложения по выходу из-под санкций. Цель так называемого плана Баркера - снизить долю Дерипаски до менее чем 50 процентов и прекратить его влияние на совет путем назначения новых членов, в результате которого большинство окажется у независимых директоров. Минфин США 23 апреля допустил возможность смягчения санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.