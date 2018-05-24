Жизнь юной жительницы Эстонии зависит от неравнодушных людей

Детский фонд две недели назад просил помощи людей, чтобы полтора месяца была возможность покупать препарат, то есть до того момента, когда Больничная касса примет решение, компенсировать ли в порядке исключения лекарства. Поскольку выяснилось, что они не покроют траты на препараты, фонд принял решение продолжить сборы необходимого для жизни девушки лекарства до конца года, пока не станет ясно, как дальше компенсировать затраты на лекарство. До конца этого года девушке необходимо 14 доз препарата, общая стоимость которых составляет 210 588 евро.

Руководитель отдела стратегии Детского фонда Кюллике Саар говорит, что необходимая сумма – огромна. «На данный момент с помощью людей на лечение 17-летней девушки собрано 58 887 евро, которые покроют необходимые в течение одного с половиной месяца три дозы лекарства», - рассказывает Саар. На оставшиеся 14 доз необходимо собрать еще 200 000 евро.

Врач-резидент Клиники ТУ Лийса Сааре и детский невролог Раэль Лаугесаар уточняют, что появившаяся в СМИ информации, якобы есть альтернативное лечение, не отвечает действительности.

Кюллике Саар призывает все неравнодушных людей по мере своих возможностей поддержать девушку. «Обеспечим семье душевный покой, что ребенок точно до конца года получит необходимые лекарства, чтобы за это время семья могла сосредоточиться на восстановлении и всевозможной поддержке дочери, а лечащие врачи продолжили искать решение».

Девушку можно поддержать переводом на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond с пояснением «17-aastane tüdruk»:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Nordea IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Осенью 2011 году юной жительнице Эстонии диагностировали идиопатическую апластическую анемию. Это очень тяжелое заболевание, при котором нарушается процесс кроветворения. Все клетки крови уменьшаются в количестве, что приводит к целому ряду осложнений. Это заболевание встречается очень редко и чаще у детей и молодых людей вне зависимости от пола. В основе заболевания лежит нарушение иммунитета и работы клеток костного мозга.

Анализ крови показал, что у ребенка низкий уровень тромбоцитов, гемоглобина и лейкоцитов. Иммуносупрессивное лечение стабилизировало заболевание.