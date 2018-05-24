Кальюлайд: российским СМИ нельзя доверять

«Мы видим, что российские СМИ идеологически контролируются, и очень мало случаев, когда есть исключения», - сказала Кальюлайд, по сообщению «Интерфакса», на прошедшей в среду презентации мониторинга группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра «Нарратив российской пропаганды об Украине и Европе».

По словам Кальюлайд, информация — это оружие. Она подчеркнула важность реагирования на фейковые обвинения, отмечает «Интерфакс».

По словам Кальюлайд, Россия использует «практически один и тот же шаблон», проводя военные кампании в Грузии и Украине или вмешиваясь в выборы в США и Франции.

Она посоветовала журналистам избегать пропаганды и работать на свою репутацию. Что касается контрпропаганды, то, по словам президента Эстонии, в короткой перспективе она может показаться эффективным инструментом, однако гораздо важнее формировать доверие к своему СМИ.

Во вторник президент Кальюлайд начала официальный визит в Украину, в рамках которого встретилась с президентом страны Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, заместителем премьер-министра Иванной Климпуш-Цинцадзе и спикером Верховной рады Андреем Парубием. Кальюлайд также откроет в Киеве украинско-эстонский бизнес-семинар, встретится с местными предпринимателями и представителями гражданского общества Украины. В среду Кальюлайж посетила Национальное антикоррупционное бюро Украины.