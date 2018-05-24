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  • Пожилую женщину столкнули с лестницы, полиция возбудила уголовное дело

Пожилую женщину столкнули с лестницы, полиция возбудила уголовное дело

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В Рапламаа, в волости Марьямаа вчера между двумя пожилыми женщинами вспыхнула ссора, которая закончилась для 79-летней участницы падением с лестницы.

Полиция вчера получила вызов в деревню Толли, где вспыхнула ссора между 63-летней и 79-летней женщинами, передает Postimees со ссылкой на Ляэнескую префектуру.

63-летняя женщина толкнула 79-летнию собеседницу так сильно, что последняя потеряла равновесие и упала с лестницы.

Для расследования случившегося полиция начала уголовное производство по статье о ненадлежащем физическом обращении. Суд за это может приговорить к денежному штрафу или тюремному заключению до трех лет.

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