Все на старт! У вас есть возможность помочь больным детям

В предстоящую субботу, 26 мая, в городском парке Кохтла-Ярве состоится третий благотворительный марафон, проходящий по инициативе местного предприятия химической промышленности Eastman Specialties.
Забег получил название Eastman Charity Run – Благотворительный забег Eastman. За каждого участника марафона, независимо от его возраста, предприятие вносит в специальный фонд по пять евро. Собранная сумма предназначена для поддержки местных семей, в которых воспитываются нуждающиеся в лечении дети.
”В этом году мы вновь приглашаем всех любителей спорта проявить активность и тем самым внести вклад не только в улучшение своего здоровья, но и сделать что-то хорошее для других. Мы перечислим в фонд поддержки нуждающихся в лечении детей по пять евро за каждого участника, чтобы семьи, в которых есть дети с проблемами здоровья, могли приобрести необходимые им в повседневной жизни вспомогательные средства”, — сказал директор Eastman Specialties Ханнес Рейнула.
На вырученные деньги были приобретают инвалидные коляски, физиотерапевтические приборы, ортопедическую обувь, лекарства. Была исполнена и заветная мечта девочки с ограниченными двигательными возможностями – она получила в подарок телевизор.
Участие в забеге для всех бесплатное. Регистрация участников - с 9.00 до 11.00 26 мая в городском парке Кохтла-Ярве. Записаться можно будет на участие в забеге на следующие дистанции: малыши – 250 метров, дети – 832 метра, дети – 2,2 км, скандинавская ходьба – 4,4 км. Главный забег – 4,4 км.