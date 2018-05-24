Все на старт! У вас есть возможность помочь больным детям

Забег получил название Eastman Charity Run – Благотворительный забег Eastman. За каждого участника марафона, независимо от его возраста, предприятие вносит в специальный фонд по пять евро. Собранная сумма предназначена для поддержки местных семей, в которых воспитываются нуждающиеся в лечении дети.

”В этом году мы вновь приглашаем всех любителей спорта проявить активность и тем самым внести вклад не только в улучшение своего здоровья, но и сделать что-то хорошее для других. Мы перечислим в фонд поддержки нуждающихся в лечении детей по пять евро за каждого участника, чтобы семьи, в которых есть дети с проблемами здоровья, могли приобрести необходимые им в повседневной жизни вспомогательные средства”, — сказал директор Eastman Specialties Ханнес Рейнула.

На вырученные деньги были приобретают инвалидные коляски, физиотерапевтические приборы, ортопедическую обувь, лекарства. Была исполнена и заветная мечта девочки с ограниченными двигательными возможностями – она получила в подарок телевизор.