Первым выбором врача должна быть традиционная медицина

- Postimees писал о молодой женщине, которая годами страдала воспалением мочевого пузыря, а позже – воспалением почки, в результате чего почку ей пришлось удалить. Воспаление лечили в Теллискиви гомеопатическими средствами. Когда в итоге пациентка попала к урологу, выяснилось, что если бы она пришла раньше, почку можно было бы спасти. Как Департамент здоровья к этому относится?

- Каждый раз, когда пострадал человек, возникает чувство огорчения, и я думаю, что можно было сделать по-другому. Всегда можно обсудить, что можно было сделать иначе, но это все предположения. Нужно искать факты. Проще сделать выбор на основании ощущений. Но в происшествие нужно углубиться, рассмотреть позиции всех сторон и определить места, где в процессе возникла ошибка, из-за которой все систематически идет не так. Нет цели кого-то обвинить, наказать или создать угрозу.

- Вы сами входите в список какого-то семейного врача. Как бы вы отреагировали, если из-за того, что семейный врач не сделал свою работу, вы лишились какого-то органа или аналогично пострадал кто-то из ваших близких?

- Как пациент я веду с семейным врачом диалог: он говорит – у меня есть право говорить, он думает – у меня есть право думать. С позиции Департамента здоровья, я считаю также – врач и пациент должны вести диалог. Нужно знать, что в этом диагнозе пошло не так, вернуться к самому началу проблемы. Врач со своими знаниями и опытом должен быть лучшим консультантом для пациента и человеком, который укажет возможный путь. Врач вместе с пациентом должны выбрать лучший путь. Мир не является черно-белым.

- Но если врач хочет идти только одной дорогой и берет с собой сотни людей (в списке Урве Притс 2089 человек)?

- Зарегистрированный в Департамент здоровья семейный врач по закону должен знать, что традиционная медицина – это первый шаг и при необходимости можно использовать поддерживающие механизмы. Из этого нужно исходить. Конечно, врач не может навязывать приемы альтернативной медицины. Схемы лечения разнообразны, но традиционная медицина – это первый шаг.

- И если законы и практика шагают не в ногу, вмешивается Департамент здоровья?

- Да. Если человек подозревает, что врач не углубляется, его ничего не интересует или у него свой взгляд на вещи, всегда можно обратиться в Департамент здоровья. Наш интерес дойти до корней жалобы и узнать, чем она обусловлена. Иногда решения оказываются простыми, другой раз приходится как-то изменить законы или провести встречу с обществом врачей-специалистов. На основе таких случаев должны возникать дискуссии.

- Мы пытались поймать Урве Притс, но это пока не удалось. Должна ли Притс, исходя из общественного интереса, прокомментировать свои методы лечения?