По словам руководителя Департамента здоровья Мерике Юрило, пока еще нельзя пролить свет на обстоятельства расследования, начатого в марте в отношении таллиннского Теллискивиского центра семейной медицины, отдающего предпочтение альтернативному лечению, однако, безусловно, что первым выбором врача должна быть традиционная медицина, пишет Postimees.
- Postimees писал о молодой женщине, которая годами страдала воспалением мочевого пузыря, а позже – воспалением почки, в результате чего почку ей пришлось удалить. Воспаление лечили в Теллискиви гомеопатическими средствами. Когда в итоге пациентка попала к урологу, выяснилось, что если бы она пришла раньше, почку можно было бы спасти. Как Департамент здоровья к этому относится?
- Каждый раз, когда пострадал человек, возникает чувство огорчения, и я думаю, что можно было сделать по-другому. Всегда можно обсудить, что можно было сделать иначе, но это все предположения. Нужно искать факты. Проще сделать выбор на основании ощущений. Но в происшествие нужно углубиться, рассмотреть позиции всех сторон и определить места, где в процессе возникла ошибка, из-за которой все систематически идет не так. Нет цели кого-то обвинить, наказать или создать угрозу.
- Вы сами входите в список какого-то семейного врача. Как бы вы отреагировали, если из-за того, что семейный врач не сделал свою работу, вы лишились какого-то органа или аналогично пострадал кто-то из ваших близких?
- Как пациент я веду с семейным врачом диалог: он говорит – у меня есть право говорить, он думает – у меня есть право думать. С позиции Департамента здоровья, я считаю также – врач и пациент должны вести диалог. Нужно знать, что в этом диагнозе пошло не так, вернуться к самому началу проблемы. Врач со своими знаниями и опытом должен быть лучшим консультантом для пациента и человеком, который укажет возможный путь. Врач вместе с пациентом должны выбрать лучший путь. Мир не является черно-белым.
- Но если врач хочет идти только одной дорогой и берет с собой сотни людей (в списке Урве Притс 2089 человек)?
- Зарегистрированный в Департамент здоровья семейный врач по закону должен знать, что традиционная медицина – это первый шаг и при необходимости можно использовать поддерживающие механизмы. Из этого нужно исходить. Конечно, врач не может навязывать приемы альтернативной медицины. Схемы лечения разнообразны, но традиционная медицина – это первый шаг.
- И если законы и практика шагают не в ногу, вмешивается Департамент здоровья?
- Да. Если человек подозревает, что врач не углубляется, его ничего не интересует или у него свой взгляд на вещи, всегда можно обратиться в Департамент здоровья. Наш интерес дойти до корней жалобы и узнать, чем она обусловлена. Иногда решения оказываются простыми, другой раз приходится как-то изменить законы или провести встречу с обществом врачей-специалистов. На основе таких случаев должны возникать дискуссии.
- Мы пытались поймать Урве Притс, но это пока не удалось. Должна ли Притс, исходя из общественного интереса, прокомментировать свои методы лечения?
- Свобода слова и возможность промолчать – это части демократического общества. Естественно, в плане разумной дискуссии было бы хорошо, если бы врач прокомментировала, почему она выбрала этот пусть, и каким образом это помогало выздоровлению. И в традиционной медицине бывают ситуации, когда не получается спасти здоровье и жизнь человека. Где-то хороша комбинация традиционной и альтернативной медицин, но все же мы предполагаем, что врачи исходят из традиционной медицины.
С торговлей лекарствами все ясно. Закон однозначно говорит, что лекарства продаются в аптеке. Семейный врач не может продавать лекарства. Если он это делает, то он нарушает закон. Другое дело, если при боли в горле пить ромашковый чай и верить, что он поможет. В любом случае, деятельность врача должна отвечать законам, и он не может ставить под угрозу жизнь и здоровье пациента.
- То, что на Теллискивиский центр семейной медицины в течение многих лет не жаловались, делает поведение Притс моральным?
- Кодекс врачей Эстонии говорит, что врач должен исходить из научной медицины и не использовать умышленно необоснованные диагностику и методы лечения. Конечно, нельзя заниматься незаконными делами – ни с прилавка, ни из-под прилавка.
Однако можно обсудить использование альтернативной медицины наряду с традиционной. Использование альтернативной медицины предполагает наличие у врача еще больших знаний и понимания пациента, чем при использовании традиционной медицины. Если врач выбирает альтернативный путь, то должен знать, что делает, и проинформировать об этом клиента.
- В лучшем случае Теллискивискому центру семейной медицины грозит предписание, а в худшем – штраф. Договор с Больничной кассой расторгается в исключительных случаях. Даже если это произойдет, врач может создать свою фирму.
- Если возможно доказать, что деятельность врача была с связана с угрозой для жизни и здоровья человека, его лицензию на деятельность можно приостановить. Если в деятельности есть, например, признаки уголовного деяния, мы передаем материалы в прокуратуру, которая возбуждает уголовное дело. Конечно, в Эстонии нельзя безнаказанно совершать преступления.