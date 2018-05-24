Автобусы Simple Express больше не будут обслуживать линию Таллинн - Тарту

С 1 июня автобусы Lux Express будут отправляться из Таллинна в Тарту и обратно каждые полчаса. По словам владельца компании Хуго Осула, задачей Lux Express является обслуживание пассажиров с максимальным комфортом независимо от времени отправления.

«На тартуском маршруте пассажиры привыкли к высокому качеству и Lux Express гарантирует, что каждые полчаса пассажиров будут обслуживать самые удобные и современные автобусы в Эстонии», - пообещал Осула.

До этого момента автобусы Lux Express совершали по маршруту Таллинн - Тарту - Таллинн поездки с раннего утра до вечера в полные часы, а в получасовое время у компании было семь отправлений в обоих направлениях. С 1 июня в расписание добавится еще 14 получасовых отправлений, которые до сих пор обслуживала компания Simple Express. Всего теперь у Lux Express будет 62 ежедневных отправлений каждые полчаса с раннего утра до позднего вечера.

«Я смело могу сказать, что Lux Express - самый качественный общественный транспорт в Эстонии. Один автобус заменяет на шоссе 28 машин и наша услуга подходит для всех - для семей с детьми, студентов, бизнесменов и пенсионеров. Мы предлагаем возможность провести время с пользой - в бизнес-классе можно сосредоточиться на работе, а тем, кто желает в поездке отдохнуть, мы предлагаем фильмы и музыку», - подчеркнул Осула.

Хотя, по словам владельца компании, пассажиры на маршруте Таллинн - Тарту ценят прежде всего комфорт, для многих также важна цена. Компания не планирует вносить изменения в ценовую политику, поэтому сохранятся и билеты по низким ценам. «Lux Express - это качество, доступное каждому. Мы советуем приобретать билеты заранее в предварительной продаже, a так как рейсов много, стоит обратить внимание на менее востребованные отправления, где цена ниже», - посоветовал Осула.