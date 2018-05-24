Автобусы Simple Express больше не будут обслуживать линию Таллинн - Тарту

Автобусная компания Lux Express будет обслуживать на линии Таллинн - Тарту еще 14 новых ежедневных отправлений, сосредоточившись на предложении самого качественного общественного транспорта в Эстонии, говорится в пресс-сообщении предприятия.
С 1 июня автобусы Lux Express будут отправляться из Таллинна в Тарту и обратно каждые полчаса. По словам владельца компании Хуго Осула, задачей Lux Express является обслуживание пассажиров с максимальным комфортом независимо от времени отправления.
«На тартуском маршруте пассажиры привыкли к высокому качеству и Lux Express гарантирует, что каждые полчаса пассажиров будут обслуживать самые удобные и современные автобусы в Эстонии», - пообещал Осула.
До этого момента автобусы Lux Express совершали по маршруту Таллинн - Тарту - Таллинн поездки с раннего утра до вечера в полные часы, а в получасовое время у компании было семь отправлений в обоих направлениях. С 1 июня в расписание добавится еще 14 получасовых отправлений, которые до сих пор обслуживала компания Simple Express. Всего теперь у Lux Express будет 62 ежедневных отправлений каждые полчаса с раннего утра до позднего вечера.
«Я смело могу сказать, что Lux Express - самый качественный общественный транспорт в Эстонии. Один автобус заменяет на шоссе 28 машин и наша услуга подходит для всех - для семей с детьми, студентов, бизнесменов и пенсионеров. Мы предлагаем возможность провести время с пользой - в бизнес-классе можно сосредоточиться на работе, а тем, кто желает в поездке отдохнуть, мы предлагаем фильмы и музыку», - подчеркнул Осула.
Хотя, по словам владельца компании, пассажиры на маршруте Таллинн - Тарту ценят прежде всего комфорт, для многих также важна цена. Компания не планирует вносить изменения в ценовую политику, поэтому сохранятся и билеты по низким ценам. «Lux Express - это качество, доступное каждому. Мы советуем приобретать билеты заранее в предварительной продаже, a так как рейсов много, стоит обратить внимание на менее востребованные отправления, где цена ниже», - посоветовал Осула.
Автобусы Lux Express проезжают в день почти 42 000 км и перевозят более 2,4 миллиона пассажиров в год. В автобусном парке Lux Express 82 автобуса средний возраст которых составляет 2,5 года, а пассажиров обслуживает более 300 водителей. В этом году компания приобрела 15 автобусов нового поколения, которые изготовлены по спецзаказу в Испании. Они пополнят автобусный парк Lux Express в июне.