Жуткое несчастье в команде короля лыжных гонок Норвегии

После падения Сёрум потерял сознание, но несмотря на полученные травмы сумел проделать путь до близлежащего фельдщерского пункта, откуда его срочно перевезли в больницу Трондхейма. По заключению врачей у Сёрума переломы обеих рук и костей черепа.

Однако Сёрум не унывает: "Дело - дрянь, но восстановление началось отлично. Все процедуры которые мне нужны, я получаю. Спасибо врачам скорой помощи!" - цитирует VG.no Сёрума .

Также Сёрум не планирует во время больничного отдыхать: у его подопечного, Петтера Нортуга ворох проблем с национальной федерацией по поводу спонсорских контрактов.