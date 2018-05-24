Жуткое несчастье в команде короля лыжных гонок Норвегии

Менеджер члена сборной Норвегии по лыжам Петтера Нортуга, Оре Сёрум, при выполнении строительных работ упал со строительной лестницы на бетонную платформу, передает Postimees.
После падения Сёрум потерял сознание, но несмотря на полученные травмы сумел проделать путь до близлежащего фельдщерского пункта, откуда его срочно перевезли в больницу Трондхейма. По заключению врачей у Сёрума переломы обеих рук и костей черепа.
Однако Сёрум не унывает: "Дело - дрянь, но восстановление началось отлично. Все процедуры которые мне нужны, я получаю. Спасибо врачам скорой помощи!" - цитирует VG.no Сёрума .
Также Сёрум не планирует во время больничного отдыхать: у его подопечного, Петтера Нортуга ворох проблем с национальной федерацией по поводу спонсорских контрактов.
Northug-manager alvorlig skadet i fallulykke https://t.co/DY7CxV9GsM— VG Sporten (@vgsporten) May 22, 2018