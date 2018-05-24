Департамент защиты прав потребителей внес в черный список восемь турфирм

К 20 апреля туристические предприятия должны были предоставить Департаменту защиты прав потребителей отчет об общих продажах турпакетов за первый квартал 2018 года. Этого не сделали восемь турфирм. Департамент внес их в черный список и удалит оттуда лишь в том случае, если отчеты будет поданы.