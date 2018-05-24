чт, 24.05.2018
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Департамент защиты прав потребителей внес в черный список восемь турфирм

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Отпуск.

ФОТО: Caro / Scanpix

К 20 апреля туристические предприятия должны были предоставить Департаменту защиты прав потребителей отчет об общих продажах турпакетов за первый квартал 2018 года. Этого не сделали восемь турфирм. Департамент внес их в черный список и удалит оттуда лишь в том случае, если отчеты будет поданы.

Департамент защиты прав потребителей внес в черный список следующие турфирмы:

  • Invisa Fiduciary Services OÜ
  • Miliam Travel OÜ
  • Alvisa Grupp OÜ
  • Kindlus Tour OÜ
  • VIP Reisid OÜ
  • Viitong Reisid OÜ
  • TL Teenused OÜ
  • Travelon Reisid OÜ

Отчеты являются важным компонентом защиты экономических интересов потребителей, так как благодаря им ведомство может проверить, хватает ли фирмам залога. Залог считается достаточным в том случае, если обязательства, взятые перед клиентами, покрываются залогом в любой момент времени. Подать отчеты были обязаны 280 предприятий.

Черный список является вспомогательным средством для потребителей, которые желают перед покупкой услуги удостовериться в надежности турфирмы.

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