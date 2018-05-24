Департамент защиты прав потребителей внес в черный список восемь турфирм

К 20 апреля туристические предприятия должны были предоставить Департаменту защиты прав потребителей отчет об общих продажах турпакетов за первый квартал 2018 года. Этого не сделали восемь турфирм. Департамент внес их в черный список и удалит оттуда лишь в том случае, если отчеты будет поданы.
Департамент защиты прав потребителей внес в черный список следующие турфирмы:
- Invisa Fiduciary Services OÜ
- Miliam Travel OÜ
- Alvisa Grupp OÜ
- Kindlus Tour OÜ
- VIP Reisid OÜ
- Viitong Reisid OÜ
- TL Teenused OÜ
- Travelon Reisid OÜ
Отчеты являются важным компонентом защиты экономических интересов потребителей, так как благодаря им ведомство может проверить, хватает ли фирмам залога. Залог считается достаточным в том случае, если обязательства, взятые перед клиентами, покрываются залогом в любой момент времени. Подать отчеты были обязаны 280 предприятий.
Черный список является вспомогательным средством для потребителей, которые желают перед покупкой услуги удостовериться в надежности турфирмы.