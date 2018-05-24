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Полезно: необычный способ борьбы с комарами

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Комар иллюстративный.

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

В этом году ожидаются особенно кровожадные комары. Как спастись от кровопийцев и не нажить аллергии от химических средств по защите от комаров? Об одном оригинальном способе рассказывает портал Kodu

Вот, например, садовод из Эстонии по имени Лиля обнаружила, что комарам не нравится раствор чайного гриба! 

Лиля залила чайный гриб газированной водой таким образом, чтобы напиток был вполне пригоден и для питья, но оставался достаточно концентрированным.  Затем она протерла полученным раствором кожу, и вскоре стало ясно, что комары облетают ее стороной. 

Затем Лиля разбрызгала раствор на кожу с помощью пульверизатора, чтобы вокруг распространился ощутимый запах чайного гриба. Этот прием тоже сработал. 

Испытав свой метод на себе, Лиля утверждает, что он достаточно эффективен: комары держатся в отдалении. 

Гарантии того, что комары не будут кусать и вас, если вы перемажетесь раствором чайного гриба, изобретательница не дает, но, если у вас имеется аллергия и вы предпочитаете альтернативную борьбу с комарами, попробовать стоит.

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