Полезно: необычный способ борьбы с комарами

Вот, например, садовод из Эстонии по имени Лиля обнаружила, что комарам не нравится раствор чайного гриба!

Лиля залила чайный гриб газированной водой таким образом, чтобы напиток был вполне пригоден и для питья, но оставался достаточно концентрированным. Затем она протерла полученным раствором кожу, и вскоре стало ясно, что комары облетают ее стороной.

Затем Лиля разбрызгала раствор на кожу с помощью пульверизатора, чтобы вокруг распространился ощутимый запах чайного гриба. Этот прием тоже сработал.

Испытав свой метод на себе, Лиля утверждает, что он достаточно эффективен: комары держатся в отдалении.