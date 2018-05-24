Видео: компания HTC представила флагманский смартфон U12+

Как пишет Ferra , новый смартфон HTC получил шестидюймовый SuperLCD-дисплей с разрешением 1440*2880 пикселей и соотношением сторон 18:9. При этом экран смартфона лишен выреза в верхней части, который стал неотъемлемой чертой дизайна многих смартфонов, представленных в последние полгода. HTC U12+ работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845, объем оперативной памяти устройства составляет 6 ГБ, а встроенной - 64 или 128 ГБ. Также аппарат оснащен слотом для карт памяти формата microSD.

В отличие от предшественника, HTC U12+ получил двойную основную камеру с 12-Мп широкоугольным и 16-Мп телефотомодулями. В тестах ресурса DxOMark камера нового смартфона получила 103 балла, уступив лишь тройной камере смартфона Huawei P20 Pro. Фронтальная камера HTC U12+ также является двойной.

Одной из главных особенностей нового смартфона является улучшенная по сравнению с моделью U11 система Edge Sense, позволяющая управлять некоторыми функциями устройства, сжимая его в руках. Теперь Edge Sense распознает, в какой руке владелец U12+ держит смартфон, и позволяет запускать избранные приложения, регулировать яркость, переключаться в режим мини-экрана для управления одной рукой и т. д. Также смартфон поддерживает работу голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa, пишет Newsru.com.

HTC U12+ оснащен сканером отпечатков пальцев и системой распознавания лица владельца. Корпус смартфона защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, а батарея, поддерживающая технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0, имеет емкость 3500 мАч. Работает новый смартфон под управлением Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой Sense 10.