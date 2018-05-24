Фото с места ДТП: попавший под машину ребенок доставлен в больницу с тяжелыми травмами

Сегодня в 7.36 утра в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в поселке Насва на шоссе Сырве, где автомобиль сбил 14-летнюю девочку, которая с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.
Собранные на месте происшествия доказательства первоначально указывают, что ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила машина Škoda, за рулем которой был 56-летний мужчина. Пострадавшую девочку с тяжелыми травмами доставили в Курессаарескую больницу. Водитель автомобиля не пострадал, он был трезв и у него есть права соответствующей категории.
ДТП произошло при хорошей видимости и на прямом участке дороги, где максимально разрешена скорость в 50 км/ч.
Руководитель службы патрулирования Курессаареского отделения полиции Матис Сикк говорит, что на пешеходном переходе необходимо быть очень внимательными как водителям, так и самим пешеходам.
Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе уголовного производства.