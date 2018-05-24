Фото с места ДТП: попавший под машину ребенок доставлен в больницу с тяжелыми травмами

Собранные на месте происшествия доказательства первоначально указывают, что ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила машина Škoda, за рулем которой был 56-летний мужчина. Пострадавшую девочку с тяжелыми травмами доставили в Курессаарескую больницу. Водитель автомобиля не пострадал, он был трезв и у него есть права соответствующей категории.