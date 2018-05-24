чт, 24.05.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото с места ДТП: попавший под машину ребенок доставлен в больницу с тяжелыми травмами

Фото с места ДТП: попавший под машину ребенок доставлен в больницу с тяжелыми травмами

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Сегодня в 7.36 утра в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в поселке Насва на шоссе Сырве, где автомобиль сбил 14-летнюю девочку, которая с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Собранные на месте происшествия доказательства первоначально указывают, что ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила машина Škoda, за рулем которой был 56-летний мужчина. Пострадавшую девочку с тяжелыми травмами доставили в Курессаарескую больницу. Водитель автомобиля не пострадал, он был трезв и у него есть права соответствующей категории.

ДТП произошло при хорошей видимости и на прямом участке дороги, где максимально разрешена скорость в 50 км/ч.

Руководитель службы патрулирования Курессаареского отделения полиции Матис Сикк говорит, что на пешеходном переходе необходимо быть очень внимательными как водителям, так и самим пешеходам.

Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе уголовного производства.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ