Руководитель Сылеского спортцентра каждый месяц требовал тысячи евро в виде взяток

То, что функционер автоспорта, до позавчера центрист и до пошлой пятницы руководитель Сылеского спортивного центра Тоомас Ристлаан настойчиво требовал у клиентов центра – футбольных клубов – взятки, без того, что они сами их предлагали, по словам прокурора по особым делам Пыхьяской окружной прокуратуры Леэлет Кивиоя, весьма редкое явление.

Как необычно и то, что дававший взятки руководитель ФК «Вольта» Раймо Ныу сам сообщил об этом в полицию, что позволило разыграть вместе с полицией вручение майской рутинной взятки. Именно благодаря этому обращению и содействию, в отношении Ныу уголовное преследование прекращено, и обвинение ему не предъявят.

Поймали с поличным

Когда 16 мая оснащенный камерами и микрофонами Ныу вышел из кабинета Ристлаана после вручения очередной взятки в размере 1100 евро, в кабинет вошли полицейские. Прямо из кармана Ристлаана – в прямом смысле слова – вынули только что полученные от Ныу деньги. Номера купюр полиция переписала заранее. Ристлаан был задержан.

Позже он признался, что требовал взятки и у другого клуба. Поскольку и другой взяткодатель во время допроса дал признательные показания, то, учтя чистосердечное признание и безупречную репутацию, прокуратура прекратила производство в отношении него по принципу опортунитета и его имя не будет обнародовано.

Ристлаан успел семь раз вытребовать с них двоих взятки, заработав на этом более 6000 евро криминальных денег. Кроме того, он не внес в кассу почти 3000 евро, полученных от третьего клиента, которые тот заплатил за использование поля. Эти деньги он просто оставил себе.

Насколько известно прокуратуре, Ристлаан ни у кого другого взяток не требовал и не получал, подозреваемым по этому делу больше никто не объявлен. Нет также оснований считать, что о взяточничестве Ристлаана знал кто-то еще из работников центра. Ранее руководитель по развитию Сылеского центра, также осужденный за присвоение городских денег Алар Няэме, утверждал, что он ничего о взятках не слышал и не видел.

Лишнюю публику убрали

В этом деле о взятке есть один пикантный момент. Осенью Ристлаан в своем кабинете беседовал с работавшим в бассейне Сылеского центра Аланом Кийли. Чтобы потребовать взятку, Ристлаан выпроводил отданного под суд с обвинением в получении трехмиллионной взятки бывшего руководителя Таллиннского порта Кийля из кабинета, и принял Ныу, которому написал на бумажке о своем желании.

По словам прокурора Кивиоя, благодаря признанию Ныу расследование всего дела прошло чрезвычайно быстро: 7 мая возбудили уголовное дело, 16 мая задержали Ристлаана и сегодня дело будет передано в суд.

«Если человек помогает в раскрытии преступления, закон позволяет прекратить уголовное преследование в отношении него. Ныу обратился в полицию, признался, что по требованию давал взятки, но он не хотел этого делать», - сказала Кивиоя.