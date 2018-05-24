Госконтроль: необходимые для существования Эстонии данные недостаточно защищены

Государственный контролер Янар Хольм прокомментировал результаты аудита:

«Безусловно, нет причин для паники – мы как электронное государство установили для себя довольно высокие требования при обеспечении сохранности данных, и при возникающих проблемах нельзя делать вывод, что критические базы данных не защищены. Если мы хотим принадлежать к числу самых развитых электронных государств, то помимо предъявления к себе высоких требований мы должны уметь их и сами выполнять. Особенно это важно в случае критических баз данных. Тем более, что многие базы данных у нас уже полностью дигитализированы, т.е. у нас уже не хранятся данные на бумажных носителях, с помощью которых можно было бы восстановить уничтоженную информацию.

Обеспечение безопасности баз данных, несомненно, не является такой популярной темой, на которую министерства могли бы делать эффектные пресс-релизы, как при распределении из госбюджета всевозможных пособий для той или иной группы интересов. Или, например, в сфере ИТ можно привлечь больше внимания и одобрения с помощью какой-нибудь новой и заманчивой электронной услуги. Защита информации, к сожалению, является одной из таких тем в жизни государства, в случае которой трудно завоевать похвалу (и голоса) от общественности, когда все хорошо, но в то же время можно многое потерять, если воплотится какой-либо риск безопасности.

«Невидимость» решений в сфере защиты информации создала ситуацию, когда многие чиновники правительственных учреждений, отвечающие за сохранность информации, жалуются аудиторам Госконтроля, что они не способны разъяснить необходимость в инвестициях или простейших мерах предотвращения рисков руководству своего учреждения или политикам наряду с другим выборами. В ходе аудита выяснилось, что существует достаточно причин для того, чтобы принять эти меры всерьез и требовать их выполнения.