В Кремле усомнились, что Юлия Скрипаль по своей воле записала видеообращение

«До сих пор не соблюдена британской стороной Венская конвенция и до сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Более того, мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится и делала ли она эти заявления по своей воле», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

Он добавил: «Согласитесь, никто ее не видел, мы не видели никаких кадров с ней, мы не видели живых интервью. И переданный через кого-то некий набор информации - насколько он может быть достоверным и насколько он может вызывать доверие, это очень большой вопрос, учитывая, что это все происходит на фоне гигантской, не имеющей аналогов в мире провокации британской стороны».

Накануне дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, вместе с отцом подвергшаяся отравлению в британском городе Солсбери, заявила в эфире BBC, что пока не хочет воспользоваться предложенной ей помощью посольства РФ в Великобритании. «Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться», - сказала Скрипаль в телевизионном заявлении.

«Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации», - также заявила Скрипаль. Она добавила, что в «долгосрочной перспективе» хотела бы вернуться на родину.

23 мая Юлия также поговорила в Лондоне на русском языке с корреспондентами Reuters. При этом дочь Скрипаля отказалась отвечать на вопросы, предоставив агентству лишь свое заявление в рукописном виде. В нем россиянка выражает надежду на возвращение на родину. Это же русский текст Юлия затем произнесла на камеру BBC.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.