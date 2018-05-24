В четверг шведские истребители совершат полеты над Эстонией

Восемь дислоцированных в Эмари шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen, участвующих в учениях AFX18, в четверг в дневное время совершат ознакомительные полеты в районе Таллиннского аэропорта и Моонзундского архипелага, сообщил генеральный штаб Сил обороны. Самолеты пролетят над центром Таллинна, Курессааре и Кярдла. Они будут лететь формациями по четыре самолета.

До 31 мая в Эмари дислоцировано около ста военнослужащих ВВС Швеции и восемь истребителей JAS 39 Gripen. Полеты совершаются круглосуточно, учебные бои проводятся в воздушном пространстве Швеции, но истребители также можно увидеть и над Эстонией. Военнослужащие ВВС Швеции на учениях отработают проведение с партнерами различных воздушных операций.

В учениях AFX18 участвует почти 3500 военнослужащих, к маневрам привлечены представители всех видов войск. Наряду с Силами обороны Эстонии в маневрах в качестве партнеров выступают также Силы обороны Финляндии, Франции и Испании.