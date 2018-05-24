В четверг шведские истребители совершат полеты над Эстонией

Дислоцированные на авиабазе Эмари шведские истребители в четверг совершат полеты на малой высоте над Таллинном и Моонзундским архипелагом.
Восемь дислоцированных в Эмари шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen, участвующих в учениях AFX18, в четверг в дневное время совершат ознакомительные полеты в районе Таллиннского аэропорта и Моонзундского архипелага, сообщил генеральный штаб Сил обороны. Самолеты пролетят над центром Таллинна, Курессааре и Кярдла. Они будут лететь формациями по четыре самолета.
До 31 мая в Эмари дислоцировано около ста военнослужащих ВВС Швеции и восемь истребителей JAS 39 Gripen. Полеты совершаются круглосуточно, учебные бои проводятся в воздушном пространстве Швеции, но истребители также можно увидеть и над Эстонией. Военнослужащие ВВС Швеции на учениях отработают проведение с партнерами различных воздушных операций.
В учениях AFX18 участвует почти 3500 военнослужащих, к маневрам привлечены представители всех видов войск. Наряду с Силами обороны Эстонии в маневрах в качестве партнеров выступают также Силы обороны Финляндии, Франции и Испании.
Saab JAS 39 Gripen в зависимости от вариантов — одно- или двухместные многоцелевые истребители, используемые в ВВС Швеции с 1993 года. Самолеты типа Gripen находятся в настоящее время на вооружении ВВС Венгрии и Чехии, интерес к их закупкам проявляют и другие государства.