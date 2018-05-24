Кошмар, ждущий разведенных: юристы запутались с правом на недвижимость

Комментарий

Яанус Карилайд

Председатель правовой комиссии Рийгикогу (Центристская партия)

Яанус Карилайд Erik Prozes

Совершенно оторванной от реальности кажется трактовка, согласно которой после вступившего в силу решения суда необходимо еще в нотариальной форме заверить соглашение – договор об имущественном праве, чтобы внести в регистр отношения собственности, уже утвержденные решением суда. Я считаю, что вступившего в силу постановления суда, которым признается единоличное право собственности одного супруга на недвижимость и одновременно прекращение прежнего совместного владения, совершенно достаточно для того, чтобы внести необходимые записи в регистр. В первую очередь потому, что суд сам является держателем регистра.

Регистр недвижимости содержит Тартуский уездный суд. В регистр суд вносит записи лишь на основании заявления или судебного постановления, и вступившее в силу постановление суда заменяет любое соглашение лиц или волеизъявление, сделанное в любой другой форме. Если по делу есть решение суда, то за основу внесения-изменения записи берется судебное решение, если же отношения собственности изменяются во внесудебном порядке, т.е. по взаимному соглашению, понятно, необходим договор об имущественном праве, заключенный в нотариальной форме, чтобы изменить правовой режим имущества в регистре.