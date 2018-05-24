Волгоград. ФОТО: STRINGER/REUTERS

Российские полицейские в соцсетях жалуются на проблемы с проживанием, питанием и распорядком дня во время командировок в связи с чемпионатом мира по футболу. Данные госзакупок показывают, что МВД предъявляет к размещению своих сотрудников довольно скромные требования. Но, судя по волне возмущенных комментариев, подрядчики не всегда могут удовлетворить даже их.

За последнюю неделю в паблике "Омбудсмен полиции" в социальной сети "ВКонтакте" была опубликована целая серия жалоб такого рода. В одном из анонимных сообщений 20 мая говорилось, что в Волгоградской области полицейских поселили "в заброшенном детском лагере, где три дня не было воды в туалете".

Автор обращения также жаловался, что полицейских не выпускают за территорию лагеря - даже несмотря на то, что они местные.

Лагерь для полицейских

Под сообщением было размещено видео с раздачей еды полицейским, происходившее, предположительно, в том же лагере. В ролике показано, как сотрудники в форме разбирают из кузова грузовика небольшие пакеты с едой. Судя по описанию, в пакете овощи, гречка, котлета, сок.

Люди тут же вскрывают пайки и обсуждают их содержимое. "Че, все горячее?" - спрашивает один. "Да какое горячее, ***** [к черту]! Ледяное!"- отвечает другой. Слышен и третий возмущенный голос за кадром: "Вы, что, покормить нормально что ли не можете?"

Автор другого анонимного сообщения 21 мая писал, что после публикации видео в социальных сетях "генерал приказал уволить двух сотрудников, которые сняли и выложили, дал [на это] двое суток".

Автор утверждает, что в связи с инцидентом также сменился комендант лагеря. Занявший эту должность подполковник Айбулат Кударов якобы заставил личный состав носить на территории лагеря форму в неслужебное время и стал проводить строевую подготовку с отдыхающими нарядами. Тот же анонимный пользователь писал, что полицейским якобы отказываются выплатить командировочные и необоснованно отказывают в увольнительных.

Он пояснил, что речь идет о детском оздоровительном лагере "Заволжье". Лагерь расположен недалеко от Волгограда. Согласно данным закупок, там поселили 307 полицейских. Главное управление МВД по Волгоградской области заплатило 8,56 млн рублей за размещение на 65 суток, то есть по 429 рублей в сутки за человека.

"У нас никаких бытовых проблем нет, и на вопросы отвечать я не буду. Приезжало из руководство и все смотрело. Всех все устраивает", - сказала Би-би-си директор лагеря Елена Борзенко.

Волгоградское управление МВД заявило в среду, что информация о бытовых проблемах в лагере не соответствует действительности, а видео и вовсе было снято не там, а в Центральном районе Волгограда, где полицейских кормили во время несения службы.

В сообщении говорится, что перед прибытием сотрудников лагерь обследовала комиссия, которая признала, что он соответствует предъявляемым требованиям.

После того, как начались жалобы, глава управления Александр Кравченко посетил лагерь вместе с представителем общественного совета, и они "побеседовали с каждым из прикомандированных полицейских". "В ходе бесед установлено, что проблем, связанных с организацией размещения и питания, у сотрудников не возникает", - сказано в сообщении.

Что полагается полицейским

В документации о закупках не указано, сколько человек живет в одной комнате, но на сайте лагеря сказано, что комнаты четырехместные. По данным контракта, на 20 полицейских должен приходиться как минимум один "душевой рожок".

На сайте лагеря указано, что душ расположен в отдельном здании. Число туалетов в расчете на человека не регламентировано. В случае поломки обычных туалетов их заменяют уличные, к которым должны вести освещенные дорожки, указано в документации. Но на сайте лагеря сообщается, что туалеты там "надворные", а туалеты внутри корпусов не упоминаются.

Согласно документации, в корпусах должно быть по четыре 10-литровых тазика для стирки личного белья и формы личного состава. Их может заменять стиральная машина - одна на 50 человек. Указано еще, что стирать должен персонал лагеря по запросу полицейских, но неизвестно, как будет осуществляться стирка - в тазиках или машинке. Уборка ежедневная, смена постельного белья - раз в неделю.

Также в лагере должен быть пункт психологической разгрузки с телевизором и как минимум 20 стульями. Еще - дежурная часть с тремя рабочими столами и медпункт.

Про столовую в документации ничего не сказано, но питание будет предоставлять та же компания, что поселила полицейских в лагере, ООО "ВС". Сумма этого контракта превысила 10 млн рублей.

Предусмотрено трехразовое горячее питание, его стоимость - от 490 до 510 рублей в день в зависимости от дня недели. Самое дорогое меню - в понедельник, когда на обед дают тушеную горбушу с овощами и борщ.

"Как будто мы варвары какие"

Волгоградская область - не единственный регион, откуда поступают жалобы полицейских, откомандированных в города, где пройдет чемпионат мира.

В том же паблике "Омбудсмен полиции" было опубликовано анонимное сообщение из Ростова-на-Дону. Анонимный пользователь пишет, "сводный отряд полиции к ЧМ-2018" поселили в общежитии, где "тараканы бегают табуном".

Далее он высказывает претензии к распорядку, схожие с теми, что появились у коллег из Волгограда: "Расселили по общежитиям и за его пределы не выпускают, максимум по рапорту выйти за территорию в магазин и обратно, выходных нет, максимум отсыпной после ночи, смена выходит с сдачей и получением оружия 17 часов". "Приезжал генерал [начальник главного управления МВД по Ростовской области Олег] Огарков, сказал жить можно, терпите", - резюмирует автор сообщения.

Другую жалобу из Ростова-на-Дону 19 мая опубликовал портал Forum.msk.ru. Из сопроводительного текста следует, что сайт публикует переписку неназванного полицейского с кем-то из родственников.

Автор сообщения сравнивает себя и своих сослуживцев с пленными в условиях тюрьмы. Он пишет, что в некоторых комнатах живут от четырех до 20 человек и жалуется на отсутствие мебели и иногда даже матрасов.

В сообщении говорится, что полицейские находятся в патрулях по 17-18 часов в ботинках и теплой одежде, потому что летнюю форму им носить не разрешают. При этом условий для стирки, по словам автора, нет. Кроме того, указывает он, к полицейским не пускают родственников и запрещают передавать им еду. "За периметр нас почти не выпускают. Как будто мы варвары какие, и сразу бросимся грабить город", - говорится в тексте.

По данным государственных закупок, в Ростове-на-Дону полицейских селили в общежитиях как минимум восьми учебных заведений. Например, 393 сотрудника полиции поселили в общежитии Южного федерального университета.

Требования к условиям проживания в контракте похожи на Волгоградскую область, только предусмотрен еще кулер с горячей и холодной водой, магазин с безалкогольными напитками, кондитерскими изделиями и предметами первой необходимости. Размещение там обошлось в 600 рублей за человека в сутки.

Пятилитровая бутылка или бассейн

Наконец, информационное агентство Ura.ru сообщило со ссылкой на собственные источники о жалобах полицейских, которые приехали в Екатеринбург из районов для усиления в дни чемпионата мира.

"Они сообщили, что их поселили в свинские условия - грязь, антисанитария, даже воды нет. Им дали пятилитровую бутылку воды: мол, пейте, умывайтесь, ни в чем себе не отказывайте", - приводит издание слова неназванного собеседника в правоохранительных органах.

"После этого глава УМВД по Екатеринбургу, полковник Сергей Кулагин стал лично объезжать места, где расположили прибывших полицейских", - сообщает Ura.ru. "Он выясняет, насколько комфортны условия, в которых те живут, чтобы в будущем исключить жалобы и претензии", - резюмировало агентство.

Русской службе Би-би-си не удалось обнаружить данные о закупках, связанных с размещением полицейских в Свердловской области.

Впрочем, некоторые комментаторы "Омбудсмена полиции", например, командированные в Сочи, не жалуются на условия размещения, а, наоборот хвалят и номера и питание. Правда, оговаривается один из них, "это только начало командировки", а другие комментаторы указывают, что в комплексе мало туалетов и душевых.

Установить, где конкретно квартируют сотрудники из переписки про Сочи, Русской службе Би-би-си не удалось. Но из данных госзакупок следует, что техническое задание для размещения полицейских в Краснодарском крае схоже с заданиями для других городов.

Тем не менее, заметно отличаются расходы. Например, контракт на размещение 110 сотрудников достался ИП Ашота Мелконяна и его ЖК "Лесное" со спортзалом и фонтаном за 1780 рублей в сутки за человека.

Пресс-служба МВД России не смогла оперативно ответить на запрос Русской службы Би-би-си относительно жалоб полицейских на условия проживания.

В ноябре прошлого года глава минобрнауки Ольга Васильева сказала, что полицейских на время ЧМ-2018 разместят в студенческих общежитиях, которые с мая 2018 года начнут освобождать учащиеся.

Перераспределение сотрудников внутри региона или по стране для усиления на время крупных соревнований - обычная российская практика.

Сотрудник правоохранительных органов одного из поволжских регионов рассказал Русской службе Би-би-си, что в 2014 году его сослуживцы были командированы на Олимпиаду в Сочи и тоже столкнулись с бытовыми проблемами. По его словам, полицейские тогда "жили в поселке под Адлером в строительных вагончиках с удобствами на улице".