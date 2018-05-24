Эксперимент Postimees: вода из-под крана в Тарту лучше, чем в Таллинне?

Postimees организовал проверку питьевой воды в Тартуском университете, чтобы вместе со студентами отделения геологии и технологии окружающей среды выяснить, какая вода лучше всего на вкус. Для проверки были взяты образцы воды из-под крана в Таллинне, Тарту и Пярну, из колодца в Центральной Эстонии, а также образцы бутилированной воды Evian и Värska.

Слепой тест с большим преимущества выиграла тартуская вода, которую в четырех случаях выбрали лучшей, а самой противной оказалась вода из Таллинна.

Несмотря на это, единственный таллиннец – журналист Postimees – вслепую выбрал лучшей водой именно столичный образец, а участвовавший в эксперимент житель Пярну выбрал лучшей тартускую воду, но на второе место поставил образец из родного города. «Человек привыкает ко всему», - прокомментировал Лийра, добавляя, что даже вслепую человек выбирает привычную и уже знакомую для него воду, как самую приятную на вкус. В то же время он уточняет, что на самом деле Эстонии повезло с чистой водой из-под крана, то есть по качеству никого особо выделить нельзя.

По словам Лийра, студенты отделения геологии и технологии окружающей среды и раньше проводили подобные эксперименты. Из интересных деталей Лийр отметил, что к бутилированной воде люди всегда оставались холодны, в вода из Тарту всегда была успешна. В чем же секрет успеха тартуской воды из-под крана? «Зачастую то, что нам нравится немного солоноватая вода», - говорит Лийра.