чт, 24.05.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Международная следственная группа: "Бук", сбивший Boeing над Донбассом, прибыл из Курска

Международная следственная группа: "Бук", сбивший Boeing над Донбассом, прибыл из Курска

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: MAXIM ZMEYEV/REUTERS

Международная Объединенная следственная группа (JIT), расследующая причины крушения малайзийского Boeing МН17 над Донецкой областью в июле 2014 года, 24 мая дала пресс-конференцию, на которой представила некоторые промежуточные результаты своей работы, пишет Newsru.com.

Мероприятие транслировал нидерландский сайт RTL.

Согласно одному из выводов JIT, ЗРК "Бук", из которого был предположительно сбит самолет, прибыл на Украину из России. Ракетный комплекс принадлежал 53-й зенитной бригаде ВС РФ, базирующейся в Курске. Специалисты проследили путь этого "Бука" из РФ в Донбасс.

Однако, кто использовал этот ЗРК в день катастрофы, 17 июля 2014 года, эксперты пока сказать не могут. В JIT призвали всех, кто что либо знает об использовании в Донбассе "Бука", фрагмент ракеты которого был представлен на пресс-конференции, поделиться c экспертами деталями.

В состав JIT входят эксперты из пяти стран - Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ