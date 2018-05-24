Международная следственная группа: "Бук", сбивший Boeing над Донбассом, прибыл из Курска

Международная Объединенная следственная группа (JIT), расследующая причины крушения малайзийского Boeing МН17 над Донецкой областью в июле 2014 года, 24 мая дала пресс-конференцию, на которой представила некоторые промежуточные результаты своей работы, пишет Newsru.com.
Мероприятие транслировал нидерландский сайт RTL.
Согласно одному из выводов JIT, ЗРК "Бук", из которого был предположительно сбит самолет, прибыл на Украину из России. Ракетный комплекс принадлежал 53-й зенитной бригаде ВС РФ, базирующейся в Курске. Специалисты проследили путь этого "Бука" из РФ в Донбасс.
Однако, кто использовал этот ЗРК в день катастрофы, 17 июля 2014 года, эксперты пока сказать не могут. В JIT призвали всех, кто что либо знает об использовании в Донбассе "Бука", фрагмент ракеты которого был представлен на пресс-конференции, поделиться c экспертами деталями.
В состав JIT входят эксперты из пяти стран - Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.
Международная следственная группа: сбивший #MH17 «Бук» прибыл из военной части под Курском— Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) 24 мая 2018 г.
«Бук», сбивший «Боинг» Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. pic.twitter.com/YiDdqhwJ8g