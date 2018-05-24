Международная следственная группа: "Бук", сбивший Boeing над Донбассом, прибыл из Курска

Мероприятие транслировал нидерландский сайт RTL .

Согласно одному из выводов JIT, ЗРК "Бук", из которого был предположительно сбит самолет, прибыл на Украину из России. Ракетный комплекс принадлежал 53-й зенитной бригаде ВС РФ, базирующейся в Курске. Специалисты проследили путь этого "Бука" из РФ в Донбасс.

Однако, кто использовал этот ЗРК в день катастрофы, 17 июля 2014 года, эксперты пока сказать не могут. В JIT призвали всех, кто что либо знает об использовании в Донбассе "Бука", фрагмент ракеты которого был представлен на пресс-конференции, поделиться c экспертами деталями.

В состав JIT входят эксперты из пяти стран - Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.