чт, 24.05.2018
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"Левадию" крупно оштрафовали за буйство игрока и фанатов

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ФОТО: Sander Ilvest

Эстонские футбольные власти завершили расследование инцидента, произошедшего 15 мая во время поединка 15-го тура чемпионата страны между "Нымме Калью" и "Левадией". За поведение своих болельщиков "Левадия" выплатит штраф в размере 900 евро. На 100 евро оштрафован и украинский легионер таллиннцев Юрий Ткачук, в порыве эмоций повредивший дверь в раздевалке "Нымме Калью", сообщает rus.err.ee.

"Юрий Ткачук получил штраф за то, что на эмоциях после завершения матча повредил дверь в раздевалке на стадионе в Хийу", - объяснил в четверг, 24 мая, корреспонденту портала rus.err.ee член дисциплинарного комитета Михкель Уйболехт.

"Футбольный клуб "Левадия" оштрафован на 900 евро за поведение своих болельщиков во время этого же матча. Помимо этого на Ткачука наложена обязанность компенсировать "Нымме Калью" ущерб за поломанную дверь, а "Левадия" должна будет заплатить "Калью" за ремонт забора стадиона, который повредили ее болельщики. Но эти вопросы клубы будут регулировать уже самостоятельно", - добавил Уйболехт.

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