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В Великобритании мужчины из Эстонии попали в рабство

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ФОТО: Mihkel Maripuu

Британская полиция вчера сообщила, что в ходе спецоперации были спасены десятки вынужденных работать в современном рабстве на британском предприятии людей. Среди жертв жители Восточной Европы, в том числе и мужчины из Эстонии.

В ходе общегосударственной полицейской операции против рабского труда обнаружен целый ряд новых случаев, когда люди, которые прибыли на работу в Великобританию, оказались заложниками рабского труда, передает Postimees со ссылкой на Reuters. В ходе операция обнаружены 50 принужденных к работе людей, а также арестованы отвечающие за это лица.

Цель недельной операции – обнаружить и уничтожить криминальную сеть, которая каким-либо образом злоупотребляет рабочей силой.

Большинство жертв рабоского труда – это мужчины из Восточной Европы, который приезжают из Болгарии, Чехии, Эстонии, Польши, Румынии и Словакии.

По данным британских властей, минимум 13 000 человек в Великобритании работают в современном рабстве. Сюда входит как принуждение к работу, сексуальная эксплуатация и рабство в домашнем хозяйстве. По данным полиции, показатели могут быть куда больше, достигая десятков тысяч.

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