В Великобритании мужчины из Эстонии попали в рабство

В ходе общегосударственной полицейской операции против рабского труда обнаружен целый ряд новых случаев, когда люди, которые прибыли на работу в Великобританию, оказались заложниками рабского труда, передает Postimees со ссылкой на Reuters. В ходе операция обнаружены 50 принужденных к работе людей, а также арестованы отвечающие за это лица.

Цель недельной операции – обнаружить и уничтожить криминальную сеть, которая каким-либо образом злоупотребляет рабочей силой.

Большинство жертв рабоского труда – это мужчины из Восточной Европы, который приезжают из Болгарии, Чехии, Эстонии, Польши, Румынии и Словакии.