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На военных учениях “Еж” потеряли автоматическое оружие

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ФОТО: Sille Annuk

На военных учениях «Еж» потерялся выданный резервисту автомат, в связи с чем военная полиция возбудила уголовное дело.

По словам младшего лейтенанта пресс-отдела Генштаба Сил обороны Таави Лаазика, во время учений военная полиция получила сообщение, что в ходе учений в Выруском уезде потерялось оружие, выданное резервисту и предназначенное для стрельбы холостыми патронами.

Военная полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело. Более точные обстоятельства произошедшего станут известны в ходе следствия. Расследование ведет Лыунаская окружная прокуратура.

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