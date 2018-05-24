На военных учениях “Еж” потеряли автоматическое оружие
24 мая 2018 г., 13:07
На военных учениях «Еж» потерялся выданный резервисту автомат, в связи с чем военная полиция возбудила уголовное дело.
По словам младшего лейтенанта пресс-отдела Генштаба Сил обороны Таави Лаазика, во время учений военная полиция получила сообщение, что в ходе учений в Выруском уезде потерялось оружие, выданное резервисту и предназначенное для стрельбы холостыми патронами.
Военная полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело. Более точные обстоятельства произошедшего станут известны в ходе следствия. Расследование ведет Лыунаская окружная прокуратура.