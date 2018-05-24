На военных учениях “Еж” потеряли автоматическое оружие

По словам младшего лейтенанта пресс-отдела Генштаба Сил обороны Таави Лаазика, во время учений военная полиция получила сообщение, что в ходе учений в Выруском уезде потерялось оружие, выданное резервисту и предназначенное для стрельбы холостыми патронами.