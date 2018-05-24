Записи с камер видеонаблюдения предоставить могут, но не обязаны

О том, что касается обязанности информировать человека, когда его снимают, уже сказано немало, однако, нас и наших читателей заинтересовал другой вопрос: доступ к видеозаписям на камерах самого человека, а также его имущества.

Довольно давно ведутся споры о том, может ли человек просмотреть записи камер на улице или, например, в торговом центре, если у него что-то украли или его машину кто-то стукнул и сбежал с места происшествия? Ни охранные фирмы, ни городские власти, если речь шла о муниципальных камерах, не спешили показывать свои записи, ссылаясь на то, что не имеют права и передадут запись только полиции, если по факту происшествия будет начато расследование. Изменит ли что-то новое постановление?

На этот вопрос нам ответила юрист Департамента полиции и погранохраны Энели Нымм:

«25 мая этого года вступает в силу новое общее постановление о защите личных данных, но что касается вашего вопроса, то здесь изменений по сравнению с сегодняшним днем не будет и большими правами частные лица наделены не станут. Сейчас записи выдаются человеку по возможности, и если нет исходящих из закона препятствий для этого.

То есть, согласно действующему сейчас Закону о защите личных данных (§ 19), у человека есть право получить касающиеся него персональные данные, такое же право ему предоставляется статьей 15 Общего постановления.

То есть, как и во всех других случаях, в которых обрабатываются персональные данные, у человека есть право ознакомиться с записями, на которых он изображен. Человек может попросить выдать ему копию записи, но согласно разделу 2 статьи 19 Закона о защите личных данных, данные выдаются, когда есть такая возможность, то есть из закона не следует такой обязанности, так же это будет действовать и в дальнейшем.

Например, Инспекция о защите данных соглашается с тем, что лицу выдается описание того, что имеется на записи, а не сама запись. Выдача записи зачастую затруднена тем, что на ней присутствуют и третьи лица, которых можно опознать.