Керсти Кальюлайд отправилась в зону конфликта на Донбассе

Генерал-лейтенант Наев проинформировал президента Кальюлайд о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях, путях реализации гуманитарных мер для обеспечения безопасности жизни мирных граждан и улучшения социальной сферы, сообщается на странице Операции объединенных сил в социальной сети Facebook.

Наев также рассказал Кальюлайд, что действующие при российской поддержке террористические войска регулярно обстреливают гражданские населенные пункты, грубо нарушая нормы международного права, сообщается на странице ООС.

«Объединенные силы защищают мирное население и принимают все возможные меры для обеспечения безопасности граждан», - заявил Наев.

Кальюлайд выразила поддержку украинским военным в их борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность своей страны.

Кальюлайд перед поездкой в зону конфликта на востоке Украины сказала, что хочет посетить Донбасс для того, чтобы увидеть происходящее своими глазами. Во вторник президент Эстонии сказала, что мир не должен привыкать к войне и оккупации на Украине и не должен принимать их как неизбежность.

Во вторник президент Кальюлайд начала официальный визит на Украину, в рамках которого встретилась с президентом страны Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, заместителем премьер-министра Иванной Климпуш-Цинцадзе и спикером Верховной рады Андреем Парубием. Кальюлайд также откроет в Киеве украинско-эстонский бизнес-семинар, встретится с местными предпринимателями и представителями гражданского общества Украины. В среду Кальюлайд посетила Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Кальюлайд также станет первым главой иностранного государства, посетившим зону конфликта на востоке Украины, где она в четверг встретится с руководством Харьковской области и командованием вооруженных сил Украины.