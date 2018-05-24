Swedbank: кто и с каким доходом чаще всего берет жилищный кредит

По словам руководителя сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, хорошие показатели в экономике по-прежнему способствуют спросу на кредиты. "Растущие доходы усилили у людей чувство уверенности при покупке нового жилья. При этом мы видим, что решению взять кредит предшествует основательный анализ, и лишь после этого делается продуманный выбор. Кредитная нагрузка заемщиков находится в пределах разумного. Люди оставляют финансовый резерв на другие нужды, – говорит Пяргма и подчеркивает. - Хотя наблюдается тенденция роста в оформлении жилищных кредитов, объемы по сравнению с 2007 годом почти в два раза меньше".

"В Эстонии предпочтение отдается более скромному имуществу и почти половина приобретенных в кредит квартир имеет площадь менее 55 м2, а более 60% домов имеют площадь до 150 м2. Средняя сумма кредита – 77 000 евро, а средняя сумма самофинансирования составляет 28 000 евро. Чаще всего жилищный кредит берут молодые люди в возрасте 28–30 лет. Крупные кредиты оформляют люди старше 30, когда появляется самая большая потребность в собственном жилье или в замене жилья на более просторное, поскольку именно в этом возрасте в семье появляются дети. Большинство получателей кредита, как и прежде, имеют доход в диапазоне от 1000 до 1500 евро, но их доля снижается, а доля тех, кто получает более 1500 евро, растет", – объясняет Пяргма.

Новые квартиры составляют почти треть всех сделок с недвижимостью. По словам Пяргма, наряду с энергоэффективностью и внутренней отделкой застройщики все больше внимания уделяют и жизненной среде в более широком смысле. "Средний покупатель нового жилья – молодой человек в возрасте от 26 до 35 лет с доходом 1500 евро. В большинстве случаев кредит берут совместно с соходатаем", – говорит Пяргма и добавляет, что средняя сумма кредита при покупке жилья в новых домах составляет 105 000 евро.