Эксперт по туризму: «Игру престолов» могли бы снимать и в Эстонии

К примеру, для съемок популярного сериала «Игра престолов» по всей Европе искали страны, где природа была бы столь же живописной, как в Великобритании, но Эстония проспала свою возможность.

Как отмечает О'Коннор, которая сейчас читает лекции в качестве приглашенного преподавателя в высшей школе предпринимательства Mainor, Эстония не знает о своих преимуществах, поэтому недостаточно активно рекламирует себя. Одна из сфер, которой Эстонии в ближайшие годы следует уделить повышенное внимание, является кинопромышленность.

«Киноиндустрия — это очень прагматичный бизнес. Съемки ведут там, где предлагается лучшее соотношение цены и качества. Зачастую съемки проходят сразу в нескольких странах ЕС. Ярким примером является сериал «Игра престолов», который снимали в Великобритании, Хорватии, Испании и на Мальте. В связи с брекзитом Великобритания останется не у дел, поэтому для съемок будут искать другие страны ЕС. Эстония со своей природой может составить хорошую конкуренцию Великобритании», - сказала О'Коннор.

«К примеру, многие эстонцы хорошо владеют английским, что является редкостью для Восточной Европы, но в то же время это может быть существенным плюсом для кинопромышленности», - добавила эксперт.

По мнению О'Коннор, у Эстонии есть все задатки, чтобы избавиться от образа типичной восточноевропейской страны, что позволит показать себя как страну, идеально подходящую для туризма и бизнеса.

«После брекзита Эстонии следует рекламировать себя в качестве доступного варианта Скандинавии, где в ходу евро. Прекрасная инфраструктура, отличная природа, высокообразованное население, активная культурная жизнь — все как в Скандинавии, но по значительно более привлекательной цене. Это явное преимущество», - пояснила она.

По мнению эксперта, Эстонии не следует следовать примеру Чехии, чтобы туристы не заполонили улицы столицы. «По своей атмосфере Таллинн напоминает города Швейцарии. Везде порядок. По сравнению с Западной Европой здесь очень чисто. Таллинн должен стать на туристическом рынке своеобразным бутиком, а не дешевым магазином», - сказала она.