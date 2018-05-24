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Фото: три трехкомнатные квартиры с ремонтом в Ласнамяэ

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Дом на улице Меэлику.

ФОТО: KV.EE

Трехкомнатные квартиры в Ласнамяэ чаще всего подвергаются перепланировке или становятся объектами нетрадиционных ремонтов.

1. Квартира на улице Раадику с перепланировкой, 79 900 евро

Квартира на улице Раадику.

ФОТО: KV.EE

Типичная трехкомнатная ласнамяэская квартира находится в девятиэтажном панельном доме. В квартире сделана небольшая по нынешним временам перепланировка: объединены ванная с туалетом и кухня с гостиной. По словам маклера, имеются проект и согласование. Есть ли разрешение на эксплуатацию, неизвестно.

Гостиная, совмещенная с кухней - это хорошее решение, добавляющее простора и функциональности, однако впечатление слегка портит подвесной потолок в офисном стиле 2000-х годов. Прелестно оформлена детская.

Квартира на Раадику.

ФОТО: KV.EE

В стоимость квартиры входит кухонная мебель с техникой: керамическая плита и вытяжка, шкаф-купе в прихожей, прочая мебель достанется покупателю по договоренности. 

2. Квартира на улице Ляэнемере с необычными стенами, 95 000 евро

Квартира на улице Ляэнемере.

ФОТО: KV.EE

В гостиной этой квартиры, которая расположена в пятиэтажном доме - замысловатая ниша, внутри которой трубят в трубы глиняные ангелы. В каждой комнате - подвесные потолки, оформленные молдингами с лепниной. Иногда даже в два ряда. Особое внимание привлекает кухня, в которой часть стены выложена плиткой, а сверху установлен карниз опять же с подсветкой и молдингом с лепниной. Смотрите сами и попробуйте догадаться, какую функциональную нагрузку несет этот элемент, кроме подставки под музыкальный центр. 

Квартира на Ляэнемере.

ФОТО: KV.EE

Очень похоже на теплую стену в доме с печным отоплением. Вероятно, этим и навеяно. Вообще информации о квартире в этом объявлении очень мало. 

3. Квартира на улице Меэлику с видом на церковь, 160 000 евро

Дом на улице Меэлику.

ФОТО: KV.EE

Именно вид на церковь продавец квартиры считает ее главным плюсом. Однако у объекта немало и других достоинств: дом 2011 года, площадь - 88,1 м2, то есть намного больше, чем у квартир в старых домах. Да и ремонт сделан неплохой.

Квартира на улице Меэлику.

ФОТО: KV.EE

Если говорить об интерьере, то в квартире много старинных или стилизованных под старину предметов декора - картины, зеркало в золоченой раме, шкафчики в стиле прованс в ванной. Как сказано в объявлении, практически вся мебель остается новым хозяевам. 

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