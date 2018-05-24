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Чудесное исцеление: Неймар будет готов к Чемпионату мира

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ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Тренер сборной Бразилии по физической подготовке Фабио Масхереджана рассказал о сроках восстановления нападающего национальной команды и французского «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом сообщает AS.

«Неймар очень хорошо восстанавливается. Я не могу оценить это в процентах от его идеального состояния, но его восстановление проходит быстрее ожидаемого», — заявил Масхереджана. По словам тренера, форвард, скорее всего, примет участие в грядущем мундиале.

26-летний игрок не выходит на поле с февраля из-за травмы. Ожидается, что бразилец должен набрать форму к началу чемпионата мира 2018 года. В нынешнем сезоне в активе нападающего 28 забитых мячей в 30 матчах во всех турнирах, сообщает Lenta.ru

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