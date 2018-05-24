Чудесное исцеление: Неймар будет готов к Чемпионату мира

«Неймар очень хорошо восстанавливается. Я не могу оценить это в процентах от его идеального состояния, но его восстановление проходит быстрее ожидаемого», — заявил Масхереджана. По словам тренера, форвард, скорее всего, примет участие в грядущем мундиале.