Специалист по кибербезопасности: голосование по мобильному телефону появится только через мой труп

«Одна из причин, почему до начала использования mobiil-ID нужно активировать с ИД-картой, заключается в том, что mobiil-ID и ИД-карта имеют разный уровень защиты. И все же, до сих пор в эстонской экосистеме eID существовало негласное соглашение, не говорить открыто об этой разнице», - написал на портале Geenius Анто Вальдре.

По его словам, в контексте э-голосования программное обеспечение, основанное на частном капитале и находящееся под контролем операторов мобильной связи (mobiil-ID – это продукт SK Solutoins – ред.)и сервер подписи не слишком хорошо согласуются между собой.

«Прежде я неоднократно говорил, что мобильное голосование может появиться только через мой труп. До тех пор, пока процесс не вернется к линейному и прозрачному подходу, к присоединению к нему нужно относиться осторожно. Люди, желающие Эстонии кибернезависимость должны понимать, что этика как дисциплина не показывает признаков исчезновения и при политизированной киберэпохе», - пишет Вельдре.

Эстонская служба выборов начала думать о введении возможности принять участие в голосовании при помощи мобильного телефона, но на следующих выборах этого еще не будет.

«Решение не находится в стадии подготовки, сейчас мы обсуждаем эту тему», - сказал руководитель службы выборов по вопросам э-голосования Тарви Мартенс несколько дней назад и отметил, что самое раннее проголосовать по мобильному телефону получится в 2021 году.

«Есть очень много аспектов. С одной стороны, технические и финансовые аспекты, с другой стороны, аспекты, связанные с удобством использования. Все их нужно рассмотреть за одним столом», - добавил Мартенс.

Он также заверил, что способ голосования никак не меняет избирательную активность: «Если вы думаете, что голосование через интернет приведет на выборы молодежь, то мой вам ответ: «Не приведет!»

Свен Хейберг из фирмы Cybernetica отметил, что имеющиеся в мобильных телефонах основные приложения избирателя, позволяющие посещать сайты, прежде всего, должны давать возможность использовать их для М-голосования в большей части мобильных телефонов.

Он не исключает создания специального приложения, но спектр имеющихся на рынке операционных систем значительно шире, чем в случае десктоп-платформы.

«Дайте задание, сделаем», - сказал он.