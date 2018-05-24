Специалист по кибербезопасности: голосование по мобильному телефону появится только через мой труп

Голосование на выборах при помощи мобильного телефона слишком небезопасно, поскольку mobiil-ID не защищено также как ИД-карта, считает киберспециалист и бывший работник Государственного департамента инфосистемы Анто Валдре, пишет Postimees.
«Одна из причин, почему до начала использования mobiil-ID нужно активировать с ИД-картой, заключается в том, что mobiil-ID и ИД-карта имеют разный уровень защиты. И все же, до сих пор в эстонской экосистеме eID существовало негласное соглашение, не говорить открыто об этой разнице», - написал на портале Geenius Анто Вальдре.
По его словам, в контексте э-голосования программное обеспечение, основанное на частном капитале и находящееся под контролем операторов мобильной связи (mobiil-ID – это продукт SK Solutoins – ред.)и сервер подписи не слишком хорошо согласуются между собой.
«Прежде я неоднократно говорил, что мобильное голосование может появиться только через мой труп. До тех пор, пока процесс не вернется к линейному и прозрачному подходу, к присоединению к нему нужно относиться осторожно. Люди, желающие Эстонии кибернезависимость должны понимать, что этика как дисциплина не показывает признаков исчезновения и при политизированной киберэпохе», - пишет Вельдре.
Эстонская служба выборов начала думать о введении возможности принять участие в голосовании при помощи мобильного телефона, но на следующих выборах этого еще не будет.
«Решение не находится в стадии подготовки, сейчас мы обсуждаем эту тему», - сказал руководитель службы выборов по вопросам э-голосования Тарви Мартенс несколько дней назад и отметил, что самое раннее проголосовать по мобильному телефону получится в 2021 году.
«Есть очень много аспектов. С одной стороны, технические и финансовые аспекты, с другой стороны, аспекты, связанные с удобством использования. Все их нужно рассмотреть за одним столом», - добавил Мартенс.
Он также заверил, что способ голосования никак не меняет избирательную активность: «Если вы думаете, что голосование через интернет приведет на выборы молодежь, то мой вам ответ: «Не приведет!»
Свен Хейберг из фирмы Cybernetica отметил, что имеющиеся в мобильных телефонах основные приложения избирателя, позволяющие посещать сайты, прежде всего, должны давать возможность использовать их для М-голосования в большей части мобильных телефонов.
Он не исключает создания специального приложения, но спектр имеющихся на рынке операционных систем значительно шире, чем в случае десктоп-платформы.
«Дайте задание, сделаем», - сказал он.
Почти треть населения Эстонии сейчас голосует в Интернете. Эстония запустила эту возможность в 2005 году. В компьютерах с Windows это делает 90,4 процента, в mac OS X – 8,7 процента и Linux – 0,9 процента избирателей. При помощи mobiil-ID идентифицируют себя 23,8 процента голосовавших электронным способом, и этот показатель за последние двое выборов удвоился.