Эстонской железной дорогой по-прежнему управляют с помощью советских устройств

Министр экономики Кадри Симсон, еще не побывавшая на месте, чтобы ознакомиться с ситуацией, заявила, что государство будет инвестировать в железную дорогу все больше.

Пожар на станции Тарту показал, насколько уязвимо в действительности железнодорожное сообщение в Эстонии.

Большей части систем-устройств в диспетчерских железнодорожных станций от 30 до 60 лет. Глава отдела телекоммуникаций и систем безопасности Eesti Raudtee AS Мярт Эхренпрейс признал, что диспетчерские нуждаются в модернизации и Eesti Raudtee работает над этим.

Хотя сейчас на железной дороге в Тарту стрелки переводят так же, как 30 лет назад, то есть вручную, через пару месяцев эту работу вновь надеются предоставить машинам.

До нового года

Новая диспетчерская Тартуской железнодорожной станции по нынешнему плану должна быть готова к новому году. Строительство центра может обойтись в сумму от сотен тысяч до миллиона евро. “Eesti Raudtee отправила условия предложений по восстановлению тартуской диспетчерской, но пока не ясно, когда начнется работа», - сказал Эхренпрейс.

Относительно предложений большую роль играет то, когда строители смогут приступить к работе в диспетчерской. “Если кто-то сделает немного более дешевое предложение, но сможет приступить к работе лишь в новом году, мы должны выбрать того, кто все же сможет отстроить диспетчерскую в этом году”, - заметил Эхренпрейс.

Если бы подобная ситуация случилась в Эстонии в зоне с более плотным движением поездов, у нас были бы большие проблемы

Если стрелки в Тарту все еще передвигают руками, то в местах переезда обычная ситуация во многом уже восстановлена, первое испытание, т.е. настройка светофоров, уже позади. Пока работой светофоров на станции управляет человек, однако ведется работа над тем, чтобы светофоры снова стали регулировать движение поездов самостоятельно. Сейчас это означает для тартусцев лишь то, что около переездов приходится ждать чуть дольше.

Старые системы

Хотя большая часть систем диспетчерских Eesti Raudtee сконструирована в прошлом веке, они до сих пор работают. «За ними ухаживают, и пожар в тартуской диспетчерской был скорее исключительной ситуацией, обычно системы безопасны», - утверждает Эхренпрейс.

Спасательный департамент также сообщил, что пожар в диспетчерской стал результатом несчастного случая и виновных здесь нет.

Но, поскольку устройства и системы вообще стары, запчасти достать трудно и системы постоянно нуждаются в уходе. “Если бы подобная ситуация случилась в Эстонии в зоне с более плотным движением поездов (таких в Эстонии пара штук), у нас были бы большие проблемы”, - констатировал Эхренпрейс. Где находятся эти два центра, он не пожелал сообщить, сославшись на безопасность инфраструктуры.

Около 80% систем в диспетчерских нуждаются в замене, сообщила пресс-секретарь Eesti Raudtee Моника Кальюсаар, добавив, что большую часть систем, управляющих движением, необходимо заменить в ближайшие годы.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон сообщила Tartu Postimees, что в последние четыре года эстонское государство инвестировало в инфраструктуру Eesti Raudtee около 44 миллионов евро и в инфраструктуру Edelaraudtee 12 миллионов евро. Поскольку Симсон в последнюю неделю находилась в отпуске далеко от Эстонии, она не успела самолично ознакомиться с ситуацией в сгоревшей тартуской диспетчерской.