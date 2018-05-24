Россия запустит глобальный спутниковый интернет к 2025 году

По словам Юрия Мишина, руководителя проекта «Эфир», их сеть будет продолжать работать даже при отключении наземной инфраструктуры. В планы компании входит охват 10 тысяч подвижных транспортных объектов, 10 тысяч точек коллективного доступа к интернету, 10 миллионов абонентов персональной связи. В сутки по защищенным каналам связи будет совершаться порядка одного миллиарда транзакций. Задержка при передаче данных будет составлять 5-15 миллисекунд.

Ориентировочная стоимость запуска сети составляет 300 миллиардов рублей. За эти деньги будет произведен запуск на орбиту почти 300 спутников и создана наземная инфраструктура.

«Государство при развитии этой системы сможет реализовать подвижную персональную ведомственную чрезвычайную связь на всей территории России. Бизнес сможет развивать свои сервисы управления своими офисами и производствами, роботами и беспилотниками. А граждане смогут быть всегда на связи, в том числе в движении», — отметил Юрий Мишин.

«Эфир» является полным аналогом проекта по запуску глобального спутникового интернета компании Илона Маска SpaceX. В РКС этого не скрывают и даже признают, что планируют развертывание собственной сети с учетом стратегии американской корпорации. Также Юрий Мишин заявил о сотрудничестве с концерном Airbus.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов похвалил инициативу РКС, но считает, что компания слишком поздно взялась за эту идею, поэтому для успеха ей следует пересмотреть свои планы как по количеству запускаемых спутников, так и по срокам выполнения задуманного.