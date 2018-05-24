Картина дня: инцидент на учениях "Еж", Керсти Кальюлайд посетила Донбасс и пропавший мужчина найден мертвым

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
На военных учениях “Еж” потеряли автоматическое оружие
На военных учениях «Еж» потерялся выданный резервисту автомат, в связи с чем военная полиция возбудила уголовное дело. Читайте далее...
В Великобритании мужчины из Эстонии попали в рабство
Британская полиция вчера сообщила, что в ходе спецоперации были спасены десятки вынужденных работать в современном рабстве на британском предприятии людей. Среди жертв жители Восточной Европы, в том числе и мужчины из Эстонии. Читайте далее...
Полиция нашла труп пропавшего Владимира
Полиция сообщила, что сегодня в водоеме в Валликяэру был найден труп 44-летнего Владимира, которого в последний раз видели 17 мая. Читайте далее...
Керсти Кальюлайд отправилась в зону конфликта на Донбассе
Находящаяся с визитом на Украине президент Керсти Кальюлайд в четверг отправилась в зону конфликта на Донбассе, где ее принял командир Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев. Читайте далее...
Эстонской железной дорогой по-прежнему управляют с помощью советских устройств
В результате возгорания кабелей в диспетчерской Тартуской железнодорожной станции, произошедшего в среду, во втором по величине городе Эстонии железнодорожное движение регулируется сейчас вручную и в лучшем случае новый центр управления появится к новому году. Читайте далее...
Сергей Уткин: атака на жизнеспособные страны Балтии привела бы к катастрофе
Балтийские страны продемонстрировали свою жизнеспособность в качестве государств, а любая атака на них привела бы к катастрофическим последствиям, сказал в интервью BNS научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Сергей Уткин. Читайте далее... Также Сергей Уткин отметил, что НАТО и Россия не готовятся к настоящей войне в Европе.
Осторожно, фото может вас шокировать! Жители Таллинна обнаружили на заборе дома мертвого лося
Сегодня около 7.30 утра жители Какумяэ увидели печальную картину: попавший в город лось попытался перепрыгнуть через забор и погиб. Читайте далее...
Департамент защиты прав потребителей внес в черный список восемь турфирм
К 20 апреля туристические предприятия должны были представить в Департамент защиты прав потребителей отчет об общих продажах турпакетов за первый квартал 2018 года. Этого не сделали восемь турфирм. Департамент внес их в черный список и удалит оттуда лишь в том случае, если отчеты будет поданы. Читайте далее...
Кошмар, ждущий разведенных: юристы запутались с правом на недвижимость
Решение Госсуда заставит тысячи давно разведенных супругов вновь пережить драму отношений, поскольку, чтобы продать недвижимость или заложить ее, им придется вновь доказывать свое право собственности в регистре вместе с бывшим супругом. Читайте далее...
Международная следственная группа: "Бук", сбивший Boeing над Донбассом, прибыл из Курска
Международная Объединенная следственная группа (JIT), расследующая причины крушения малайзийского Boeing МН17 над Донецкой областью в июле 2014 года, 24 мая дала пресс-конференцию, на которой представила некоторые промежуточные результаты своей работы. Читайте далее...
Грузия обвинила Россию в гибели мирных жителей в 2008 году
Тбилиси назвал Москву ответственной за смерть сотен мирных жителей во время российско-грузинского военного конфликта 2008 года. Читайте далее...
В Сирии заявили об атаке коалиции во главе с США: в Пентагоне информацию опровергли
Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла удары по правительственной армии Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ливанскую шиитскую организацию "Хизбаллах". По ее данным, удары были нанесены по позициям военных рядом с границей с Ираком и в 100 км к западу от реки Евфрат. Читайте далее...
Волки и медведи нанесли животноводам и пчеловодам Эстонии рекордный ущерб
В этом году государство возместит животноводам и пчеловодам Эстонии убытки, нанесенные такими крупными хищниками, как волки и медведи, на общую сумму почти в 250 000 евро. Читайте далее...
В Италии поезд врезался в грузовик: два человека погибли, 20 ранены
В итальянской провинции Турин (область Пьемонт) поезд врезался в грузовик, стоявший на путях. В результате два человека погибли, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Читайте далее...
Как себя защитить, когда у вашего обидчика связи в полиции?
В маленькой Эстонии, которую принято называть страной одноклассников, разыскать нужные знакомства в каком-либо учреждении - дело вполне осуществимое. Случись что, и в полиции можно найти знакомого. Редакция Rus.Postimees познакомилась с ситуацией в одном из нарвских многоквартирных домов, жильцы которого не один год страдают от семьи дебошира, имеющего мать в полицейской форме. Читайте далее...
Сладкая галерея: смотрите, как резко упали цены на клубнику
Приближающееся лето снизило стоимость клубники на рынках Таллинна с высокого уровня ранней весны до приемлемых цен. Читайте далее...