Картина дня: инцидент на учениях "Еж", Керсти Кальюлайд посетила Донбасс и пропавший мужчина найден мертвым

На военных учениях “Еж” потеряли автоматическое оружие

На военных учениях «Еж» потерялся выданный резервисту автомат, в связи с чем военная полиция возбудила уголовное дело. Читайте далее...

В Великобритании мужчины из Эстонии попали в рабство

Британская полиция вчера сообщила, что в ходе спецоперации были спасены десятки вынужденных работать в современном рабстве на британском предприятии людей. Среди жертв жители Восточной Европы, в том числе и мужчины из Эстонии. Читайте далее...

Полиция нашла труп пропавшего Владимира

Полиция сообщила, что сегодня в водоеме в Валликяэру был найден труп 44-летнего Владимира, которого в последний раз видели 17 мая. Читайте далее...

Керсти Кальюлайд отправилась в зону конфликта на Донбассе

Находящаяся с визитом на Украине президент Керсти Кальюлайд в четверг отправилась в зону конфликта на Донбассе, где ее принял командир Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев. Читайте далее...

Эстонской железной дорогой по-прежнему управляют с помощью советских устройств

В результате возгорания кабелей в диспетчерской Тартуской железнодорожной станции, произошедшего в среду, во втором по величине городе Эстонии железнодорожное движение регулируется сейчас вручную и в лучшем случае новый центр управления появится к новому году. Читайте далее...

Сергей Уткин: атака на жизнеспособные страны Балтии привела бы к катастрофе

Балтийские страны продемонстрировали свою жизнеспособность в качестве государств, а любая атака на них привела бы к катастрофическим последствиям, сказал в интервью BNS научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Сергей Уткин. Читайте далее... Также Сергей Уткин отметил, что НАТО и Россия не готовятся к настоящей войне в Европе.

Осторожно, фото может вас шокировать! Жители Таллинна обнаружили на заборе дома мертвого лося

Сегодня около 7.30 утра жители Какумяэ увидели печальную картину: попавший в город лось попытался перепрыгнуть через забор и погиб. Читайте далее...

Департамент защиты прав потребителей внес в черный список восемь турфирм

К 20 апреля туристические предприятия должны были представить в Департамент защиты прав потребителей отчет об общих продажах турпакетов за первый квартал 2018 года. Этого не сделали восемь турфирм. Департамент внес их в черный список и удалит оттуда лишь в том случае, если отчеты будет поданы. Читайте далее...

Кошмар, ждущий разведенных: юристы запутались с правом на недвижимость

Решение Госсуда заставит тысячи давно разведенных супругов вновь пережить драму отношений, поскольку, чтобы продать недвижимость или заложить ее, им придется вновь доказывать свое право собственности в регистре вместе с бывшим супругом. Читайте далее...

Международная следственная группа: "Бук", сбивший Boeing над Донбассом, прибыл из Курска