В Facebook вновь предложили пользователям загружать интимные фото для предотвращения порномести

Спустя несколько месяцев соцсеть объявила о расширении географии этой системы: теперь прибегнуть к ней могут пользователи Facebook из США, Великобритании и Канады. Сообщение об этом, содержащее описание работы системы, было опубликовано на странице подразделения компании, занимающегося вопросами безопасности пользователей, передает Newsru.

Суть работы системы осталась прежней: для предотвращения появления в Facebook своих интимных фотографий пользователям необходимо сперва загрузить такие снимки на серверы Facebook, где они будут преобразованы в уникальную числовую комбинацию при помощи хеширования, а затем удалены. После этого алгоритмы Facebook не позволят опубликовать эти изображения в соцсети, Facebook Messenger или Instagram. При этом для первоначальной загрузки изображений пользователю необходимо будет обратиться в одну из сотрудничающих с Facebook общественных организаций, заполнить заявление и получить одноразовую ссылку для загрузки изображений. Как уточняет The Verge, добиться блокировки можно и в отношении фотографий, которые уже распространяются через Facebook или Instagram.

В компании подчеркнули, что сотрудники Facebook будут просматривать загружаемые изображения, чтобы подтвердить, что они подходят под определение изображений, которые могут быть использованы для "порномести". После хеширования изображений, загрузивший их пользователь получит письмо об этом, а сами фотографии будут удалены с серверов соцсети. Это произойдет не позднее семи дней после загрузки.