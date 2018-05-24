Российские спортсмены бегут из России

Факт в том, что та же Куклина потом лишь несколько раз забиралась на подиум на Кубке IBU, не имея шансов пробиться в основную команду. В чём бы ни была причина, спортсменка чётка поняла, что если сейчас не попытать счастья в другой сборной, то не получится уже никогда.

Оставим в стороне разговоры о том, как нехорошо предавать родную страну и родной флаг и бежать прославлять конкурентов. Ведь государство в вас вложило столько денег, а вы поступаете так безответственно. Никто никому ничего не должен, тем более в индивидуальном спорте. Кому стало бы лучше от того, что Домрачева прозябала в резервном составе сборной России, болталась бы между Кубком мира и IBU, а то и выступала бы на национальных соревнованиях? Если у человека появляется легальный шанс улучшить свою жизнь, ему точно не стоит мешать. Понятно, что у той же Куклиной вряд ли уже получится стать новой Домрачевой или Кузьминой, но если есть хотя бы малейшая возможность, надо пробовать.