Российские спортсмены бегут из России

«Нормально», — считают президент СБР и главный тренер сборной России. И готовы отпустить всех, кто хочет…
Championat.com в материале "Российский Шоушенк. Биатлонисты снова бегут из страны" анализируют ситуацию с российскими биатлонистами, которые в массовом порядке переходят под флаги других стран.
Факт в том, что та же Куклина потом лишь несколько раз забиралась на подиум на Кубке IBU, не имея шансов пробиться в основную команду. В чём бы ни была причина, спортсменка чётка поняла, что если сейчас не попытать счастья в другой сборной, то не получится уже никогда.
Оставим в стороне разговоры о том, как нехорошо предавать родную страну и родной флаг и бежать прославлять конкурентов. Ведь государство в вас вложило столько денег, а вы поступаете так безответственно. Никто никому ничего не должен, тем более в индивидуальном спорте. Кому стало бы лучше от того, что Домрачева прозябала в резервном составе сборной России, болталась бы между Кубком мира и IBU, а то и выступала бы на национальных соревнованиях? Если у человека появляется легальный шанс улучшить свою жизнь, ему точно не стоит мешать. Понятно, что у той же Куклиной вряд ли уже получится стать новой Домрачевой или Кузьминой, но если есть хотя бы малейшая возможность, надо пробовать.
Российский биатлон на протяжении последних 10-15 лет регулярно терял спортсменов - самые яркие примеры Анастасия Кузьмина, Дарья Домрачева и Тимофей Лапшин, которые выступают успешно под флагами Кореи, Словакии и Белоруссии. "Что, если и Куклина станет внезапно обыгрывать всю сборную России? Адекватные болельщики, думается, просто порадуются за биатлонистку и в очередной раз зададут философский вопрос тренерскому штабу." - заключает championat.com