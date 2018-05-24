Изменения расписания Elron усложнят жизнь пассажиров, приезжающих на работу в Таллинн

По данным представителей предприятия, график движения изменен, и в рабочие дни с 10.40 до 21.40 для проезда и остановок внутри города поезда смогут использовать только дороги и платформы, имеющиеся по направлению на въезд в Таллинн.

Это означает, что жизнь людей живущих за пределами столицы, но приезжающих в Таллинн на работу, станет крайне неудобной во время возвращения домой. Если до сих пор в направлении Таллинн-Пяэскюла в промежуток 15.30-18.30 было десять отправлений (15.33, 15.53, 16.13, 16.33, 16.53, 17.12, 17.32, 17.50, 18.09 и 18.27), то во время ремонта, который выпадает не на самый активный отпускной период, фирма будет осуществлять лишь три отправления (15.44, 17.07 ja 18.24).

«Из-за начинающегося в понедельник ремонта в дневное время мы сможем использовать вместо обычных двух путей только один. Понятно, что поездов в графике из-за этого значительно меньше», - признал руководитель Elron по продажам и развитию Ронние Конго. По его словам, ремонтные работы оказали бы меньшее влияние на повседневную жизнь пассажиров, если бы другая главная дорога из Пяэскюла дальше в сторону Кейла была бы построена.

Одним из решений фирма видит более длинные поезда, которые запустят на период ремонта: «В критическое время, когда люди едут в школу и на работу, все поезда будут на ходу и между Кейла и Таллинном, и изменения графика минимальные. Чтобы справиться и с большим количеством пассажиров в вечерние часы пик, будем использовать настолько длинные поезда, насколько это возможно».

«Если посмотреть шире, то и в ремонтный период в Пяэскюла, Кейла и Сауэ можно будет попасть значительно чаще, чем во многие другие места по всей Эстонии», - сказал Конго. Так он выразил надежду на то, что сокращение поездов вечером больше, чем в три раза заставит пассажиров использовать альтернативные виды транспорта.

«К счастью, для большей части людей, пользующихся западным направлением, альтернатива достаточно доступна. Автобусным сообщением хорошо покрыты как пункты назначения в пределах Таллинна, так и, например, Сауэ и Кейла, куда едет большая часть пассажиров западного направления», - считает представитель Elron. Он добавил, что для пассажиров более дальнего следования, для которых альтернативного транспорта имеется меньше, частота железнодорожного движения и в период ремонта останется, по сути, той же.

«И хотя спрос в какой-то мере снижается уже в начале июня, нужно признать, что столь объемные работы нужно проводить в более активный отпускной период, который начинается после Ивановой ночи», - признал он, но сказал, что возможности Elron в плане защиты интересов пассажиров тут ограничены.

«Мы объяснили свои потребности предприятию, отвечающему за инфраструктуру, но права диктовать им график ремонтных работ у нас нет. В целом, Eesti Raudtee и осуществляющая ремонт Go Track в какой-то степени пошли навстречу пассажирам, и самые важные отрезки западного направления все же будут ремонтироваться в большей степени в летние месяцы», - отметил Конго.