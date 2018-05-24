Сергей Уткин: НАТО и Россия не готовятся к настоящей войне в Европе

«То, что Россия и НАТО в последнее время делали в Европе исключительно в военной сфере, во многом является символическим», - сказал Уткин, который примет участие в открывающейся 31 мая конференции имени Леннарта Мери в Эстонии.

Цель символического увеличения числа войск заключалась в демонстрации недовольства действиями противоположной стороны и в том, чтобы заставить ее воздержаться от действий, которые могли бы усилить это недовольство, сказал он.

«В каком-то смысле это можно истолковать как попытки достичь равновесия, чтобы обе стороны были бы довольны достигнутым уровнем сдерживания», - сказал BNS действующий в Москве политический аналитик.

Предстоящая в конце мая — начале июня этого года конференция Леннарта Мери «Järgmised sada aastat / The Next Hundred Years» (Следующие сто лет) будет посвящена столетию Эстонии и рассмотрит будущее сквозь призму вернувшего Эстонию в Европу прошлого, в работе конференции примут участие ведущие политики и политические мыслители мира.

В числе тех, кто выступит на конференции, имеющий эстонские корни президент Австрии Александер ван дер Беллен и министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Конференция начнется с публичной дискуссионной панели в актовом зале Тартуского университета 31 мая.

«Чтобы лучше усвоить перемены и сформировать лучше будущее технологически развитого человечества, мы должны изучать прошлое и правильно распорядиться этими уроками. Сотый юбилей Эстонии — отличное время заново осмыслить уроки прошлого как в региональном, так и в глобальном контексте»,- сказала организатор конференции Рийна Кальюранд.

В числе участников нынешней конференции Леннарта Мери будут европейский главнокомандующий армии США генерал Кристофер Каволи, министр обороны Португалии Жозе Альберто Азередо Лопес, заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчел, директор Института Маккейна и специальный представитель США на переговорах с Украиной Курт Волкер и генерал США в отставке Дэвид Петреус.