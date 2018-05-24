Фото: в Пыхья-Таллинне строят дом для молодежи с расстройствами психики

В четверг, 24 мая, в 12.30 на улице Пельгуранна, 31/2 состоялась закладка краеугольного камня жилого здания для молодежи с расстройствами психики, нуждающейся для реабилитации в профессиональной помощи, сообщает Раэпресс.

Как сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, подготовка к строительству началась еще в апреле, а готов дом должен быть в начале следующего года. Обитаемым он должен стать не позднее весны 2019 года. Дом рассчитан на 30 жильцов и будет состоять из 30 однокомнатных квартир в трехэтажном блоке, а в двухэтажном блоке разместятся помещения для совместной деятельности, учебная кухня, консультационные кабинеты и конторские помещения для персонала.