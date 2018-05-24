Олег Чубаров: одна из причин аварии на ж/д станции в Тарту – нехватка инвестиций

«На сегодняшний день инвестиции в эстонскую железную дорогу гораздо меньше, чем в то время, когда был высокий транзитный поток. Железная дорога работает в режиме экономии и это приводит к таким последствиям», - сказал Олег Чубаров службе новостей «Радио 104», которого цитирует Rus.ERR.