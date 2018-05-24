Северная Корея на глазах у иностранцев взорвала свой крупнейший испытательный полигон для ядерного оружия

"Процедура ликвидации ядерных объектов на полигоне проведена в присутствии иностранных журналистов", - передает южнокорейское агентство Yonhap.

В частности, по данным издания, были уничтожены научно-исследовательские лаборатории, подземные туннели и различные технические постройки. Выбросов радиации в ходе подрывов не зафиксировано.

20 репортеров из пяти стран, включая Великобританию, Китай, Россию, США и Южную Корею, были приглашены властями КНДР для наблюдения за демонтажем Пхунгери. Такое условие в МИД страны объяснили "ограниченным пространством" на самом полигоне.

Присутствовавший на демонтаже корреспондент Sky News Том Чешир рассказал, что полигон был "зрелищно" уничтожен "мощным взрывом". "Мы поднялись в горы и наблюдали за детонацией примерно в 500 метрах". По словам британского корреспондента, взрыв был очень громкий и от него сильно тряхнуло деревянную кабинку наблюдения с журналистами, потом было много дыма.

Как уточнил Чешир, для того, чтобы добраться в Пхунгери, он 12 часов ехал ночью на поезде с затемненными окнами, а потом еще час - в горах, миновав несколько военных КПП.

Ни видео, ни даже фото с места событий на секретном полигоне нет.

Договоренность о закрытии ядерного полигона Пхунгери и проведении соответствующей публичной церемонии была достигнута на исторических переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, которые прошли 27 апреля в пограничном Пханмунджоме.