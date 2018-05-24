Галерея: современный интерьер с винтажными нотками для дома в Канаде

Оцените, как притягательно смотрятся стилизованные под старину элементы, грамотно и уместно включенные в современный интерьер. Одни потолочные светильники чего стоят! Их как будто привезли из замка короля Артура.

ФОТО: pufikhomes

А эта поленница дров в гостиной? Оживляет, сбивает с толку и одновременно умиляет. Так непринуждённо смотрится она среди остального дизайна в современном стиле.

Переходим в огромную спальню и видим, что средневековье проникло и сюда — просторное ложе с балдахином — опять утонченный намек. Кровать будто только что привезли из настоящего замка. Хотя сам интерьер спальни - предельно современный.

ФОТО: pufikhomes